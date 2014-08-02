جاده مهران تا مرز بین المللی امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهادری ظهر شنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: توسعه راه های ارتباطی استان ایلام در تمامی محورها به خصوص در مسیر ایلام به مهران در دستور کار مسئولان قرار دارد.

وی بیان داشت: توسعه و چهار بانده کردن محور ایلام به مهران در حال اجراست و بخشی از احداث ایت مسیر ارتباطی در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

این مسئول عنوان کرد: روکش آسفالت و بهسازی این مسیر در حال اجرایی شدن است و هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بهادری اهظار داتش: ساخت باند دوم راه مهران به مرز بین‌المللی 11 کیلومتر طول دارد و جاده مهران تا مرز بین المللی نیز همزمان با دهه مبارک فجر بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: تکمیل این طرح نقش بخ سزایی در تسهیل توسعه صادرات کالا و تردد زوار به عراق دارد و با توجه به میزان تردد خودرو در این محور برای صادرات کالا و زوار، تسریع در تکمیل باند دوم این محور ارتباطی در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.