وعده های توخالی مردم را نسبت به مسئولان بی اعتماد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمود دینی بعداز ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات روستائیان محروم شهرستان اهر با اشاره به اینکه دولت باید برنامه های حمایت از روستاها را اجرا کند، گفت: تولیدات روستاها در بخش های کشاورزی و دامداری خیلی به مردم شهرها کمک می کند و برای همین می تواند گفت روستاها بازوان تولید این مملکت هستند.

وی با اشاره به بهره مندی روستاهای اهر به نعمت گاز گفت: نعمت گاز و برق از برکات نظام جمهوری اسلامی است که باید قدردان این نظام بود.

حجت ‌الاسلام دینی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مسئولانی که بدون درنظرگرفتن عواقب مالی و بدون پشتوانه به مردم وعده می دهند، افزود: باید ‌مسئولان از اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بدون پشتوانه و همچنین وعده های توخالی خودداری کنند چراکه این وعده ها مردم را بدبین و بی اعتماد می کند.

وی همچنین با بیان اینکه تلاش برای حل مشکلات مردم مخصوصا مناطق محروم عبادت بزرگی است که پاداش اخروی دارد، ادامه داد: بزرگ‌ ترین خدمت ‌رسانی به مردم تلاش برای حل مشکلات آنها و جلب رضایتشان است.

حجت ‌الاسلام دینی همچنین با تاکید بر اینکه باید با تعامل مسئولان استانی وشهرستانی مشکلات روستاهای محروم کاهش یابد، اظهار داشت: اهر یکی از شهرستان های بزرگ و پرجمعیت آذربایجان شرقی است که نیاز است به حل مشکلات روستاهای متعدد آن همت گمارد.