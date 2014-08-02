عملکرد کشاورزان برتر گلستان 30 درصد کمتر از ظرفیت کشاورزی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری عصر شنبه در اولین جلسه ستاد سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 استان گلستان با بیان این که لازمه شناخت و برنامه ریزی داشتن آمار پایه است، اظهار کرد: بررسی عملکرد محصولات کشاورزی در سطوح مختلف تولید نشان می دهد که اختلاف فاحشی بین عملکرد ارقام، کشاورزان برتر و متوسط عملکرد واقعی محصولات کشاورزی وجود دارد به طوری که در بسیاری از محصولات بین عملکرد کشاورزان برتر و پتانسیل های موجود حداقل اختلاف 20 تا 30 درصدی و بین عملکرد کشاورزان برتر و متوسط عملکرد استان اختلاف قابل ملاحظه ای و گاه تا 100 تا 200 درصد وجود دارد.

وی اظهار کرد: در گندم آبی میانگین 20 ساله عملکرد زارعین برتر شش هزار و 527 کیلوگرم و میانگین عملکرد کشاورزان استان سه هزار و 55 کیلوگرم بوده است و به عبارتی بین عملکرد قابل حصول استان در این زراعت وضعیت موجود سه هزار و 472 کیلوگرم اختلاف وجود دارد که اختلافی معادل 113 درصد را نشان می دهد.

مرگدری خاطر نشان کرد: میانگین عملکرد جو آبی با اختلاف 137 درصد برای زارعین برتر 5 هزار و 246 کیلوگرم و برای میانگین عملکرد کشلورزان استان دو هزار و 223 کیلوگرم بوده است و در محصول سویا نیز بیشترین عملکرد برای زارعین برتر 4 هزار و 297 کیلوگرم و میانگین عملکرد کل استان دو هزار و 950 کیلوگرم است و این به این معناست که بین سطوح مختلف بهره برداران استان عملکرد از 27 تا 86 درصد فاصله است.

در ابتدای جلسه فرمان اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی در سال 93 که توسط رییس جمهور صادر شده بود توسط معاون برنامه ریزی استاندار قرائت شد که در این فرمان آمده است مرکز آمار ایران موظف است سرشماری عمومی کشاورزی را در مهر و آبان 93 به مرحله اجرا درآورد و کلیه موسسات و وزارتخانه ها موظف هستند در اجرای ماده چهار قانون مرکز آمار ایران کلیه امکانات و تجهیزات خود را در اختیار این سرشماری قرار دهند.