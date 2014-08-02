تمامی نهادهای آذربایجان شرقی برای مبارزه با اعتیاد دست به کار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: باید از ظرفیت های مردمی نیز در این جهت استفاده شود و ورود خیران و تشکل های مردم نهاد نیز در این عرصه ضروری است.

وی ادامه داد: همچنین امسال باید نسبت به احداث یک مرکز ماده 16 برای ترک اعتیاد قدم برداریم زیرا احداث نشدن آن در طول سال های گذشته جای شگفت است.

جبارزاده با اشاره به جمع شدن تمامی معتادان از سطح خیابان های استان و به خصوص شهر تبریز گفت: باید هرچه زودتر چهره شهر را از این پدیده زشت پاک‌سازی کرده و نسبت به بازتوانی سلامتی این افراد تلاش لازم را انجام دهیم زیرا معتادان نیز همانند سایر افراد باید حق زندگی کردن داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه طی سال های اخیر اعتیاد در بین بانوان شیوع بیشتری داشته و سن اعتیاد در این قشر به زیر18 سال رسیده است که این امر بر لزوم تامین و تجهیز مرکز ترک و درمان اعتیاد بانوان تاکید دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت فعالیت پایگاه‌های مقاومت بسیج و جوانان هلال‌احمر گفت: جا دارد شاخه جوانان هلال‌ احمر در عرصه مبارزه با مواد مخدر ورود یابد و پایگاه‌های مقاومت بسیج در مناطق حاشیه‌ای و پرخطر در ارتباط با مبارزه با این پدیده شوم در تامین امنیت مناطق حاشیه‌ای حضور داشته باشند.

وی افزود: همچنین از سوی دیگر باید نسبت به ورود مواد از مرزها دقت لازم به عمل آید و کنترل تردد و تامین امنیت مرزها باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.