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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۴۱

برومندی:

مرودشت بیشترین مشکلات درمانی در بخش بستری بیماران را دارد

مرودشت بیشترین مشکلات درمانی در بخش بستری بیماران را دارد

شیراز- خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای مرودشت، ارسنجان پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه پرجمعیت ترین شهرستان استان فارس بیشترین مشکلات درمانی در بخش بستری بیماران را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برومند بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: هم اکنون شهرستان مرودشت با دارا بودن 350 هزار نفر جمعیت متغیر، تنها از 200 تخت درمانی بهره مند است، این در حالی است که کوچک ترین شهرستان های فارس دارای بیش از 500 تا 800 تخت درمانی هستند که نیاز است علاوه بر اینکه مسئولان تدابیری بیندیشند از حمایت بیشتر خیرین برخوردار شویم.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر با مساعدت و نیک اندیشی خیّر مرودشتی با نام زارع در تلاش هستیم دومین بیمارستان 160 تختخوابه به نام مهدی موعود (عج) در مناسب ترین نقطه شهر احداث شود، گفت: مقرر شده با تخصیص اعتبار اولیه 4 میلیارد تومان برای عملیات و احداث این بیمارستان ظرف مدت کمتر از 4 سال به بهره برداری برسد.

نماینده مردم شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در بخش دیگری از سخنان خود از کلنگ زنی و احداث بیمارستان 64 تختخوابه ارسنجان با اعتبار 5.3 میلیارد تومان خبر داد و گفت: قرار است به زودی با حضور وزیر بهداشت و درمان، کلنگ این دو بیمارستان به زمین زده شود.

برومندی محروم ماندن شهرستان مرودشت در امر درمان را نداشتن دانشگاه علوم پزشکی دانست و افزود: برای رفع این مشکل قرار است مجتمع عالی سلامت با راه اندازی 11 رشته پزشکی و پیراپزشکی فعالیت کند تا محرومیت درمانی این شهرستان مرتفع شود.

کد مطلب 2341732

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