ستاد پیگیری پروژه های ملی لرستان ماهانه تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ستاد پیگیری پروژه های ملی لرستان به دستور استاندار تشکیل شده و ماهانه نسبت به تشکیل جلسات این ستاد اقدام می شود.

وی ادامه داد: این ستاد به صورت مستمر نسبت به پیگیری و رصد روند دریافت اعتبارات ملی برای پروژه های عمرانی اقدام می کند.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان با اشاره به تمرکز 85 درصد اعتبارات عمرانی در وزارتخانه ها افزود: کل اعتبارات عمرانی کشور نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 15 درصد در میان استانها توزیع شده و مابقی ملی است.

چگنی با بیان اینکه باید تلاش کنیم سهم لرستان را از محل اعتبارات عمرانی ملی بگیریم ادامه داد: در این راستا ستادی به ریاست استاندار و دبیری معاون برنامه ریزی استانداری تشکیل شده است.

وی ادامه داد: معاون عمرانی استاندار لرستان، مشاور برنامه ریزی استاندار، مدیر کل بودجه استانداری لرستان، مدیرکل مدیریت بحران استان و همه مدیران دستگاههای اجرایی عضو این ستاد هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان تصریح کرد: مقرر شده است که دستگاههای مختلف در ستاد پیگیری پروژه های ملی لرستان به طور مستمر گزارش بدهند که چه اقداماتی را برای تحقق سهم لرستان از محل اعتبارات ملی انجام داده اند.

چگنی بیان داشت: علاوه بر این در جلسات ستاد پیگیری پروژه های ملی لرستان برنامه ریزی و پیگیری برای افزایش اعتبارات پروژه های ملی استانی شده در سال 94 صورت خواهد گرفت.