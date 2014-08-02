امروز باید هویت فرهنگی خود را خودمان بازنویسی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هنری ظهر شنبه در مراسم دومین سالگرد درگذشت محمد‌حسن گنجی اظهار کرد: گنجی و گنجی‌ها چراغی در دل کویر هستند و این چراغ‌ها را باید روشن نگه داریم و این‌ها نشانگر مرزهای فرهنگی ما هستند.

استاد دانشگاه استرالیا افزود: اگر بخواهیم کتابی در مورد ایران بنویسیم حداقل 90 درصد منابع ما خارجی است که این یک ضعف است.

وی بیان کرد: در حوزه ایرانشناسی کم کاری کرده‌ایم لذا نیاز است امروز هویت فرهنگی خود را خودمان بازنویسی کنیم.

برای شناخت از جهان بیش از هرچیز به هویت فرهنگی نیاز است

هنری تصریح کرد: پرفسور گنجی به همگان آموخت تا چگونه مرزهای جغرافیایی را کنار گذاشت و از مرزهای فرهنگی محافظت کرد.

وی افزود: جغرافیا یعنی شناخت سرزمین و انسان بدون سرزمین هیچگونه هویتی ندارد.

هنری بیان کرد: همگان نیاز دارند تا بدانند در کجای جهان قرار دارند که برای این کار ما بیشتر از هر چیزی به هویت فرهنگی نیاز داریم.

استاد دانشگاه استرالیا بیان کرد: پرفسور گنجی مسن‌ترین عضو انجمن جغرافیدانان بریتانیا بود و تنها عشق به آب و خاک و کشور ایشان را در ایران نگه داشت.

هنری یادآور شد: جوانان باید بدانند در جهان جز اخلاق و رفتار نیک هیچ چیز از آدمی باقی نمی‌ماند.