ضرورت ورود خیران مدرسه ساز برای اتمام پروژه های آموزشی بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی بعداز ظهر شنبه در شورای آموزشی شهرستان بناب که برای تودیع و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان تشکیل یافته بود با اشاره به وجود مدارس فرسوده در این شهرستان گفت: در این شهرستان نزدیک به 40 مدرسه فرسوده وجود دارد که به هیچ وجه شایسته شهرستان بزرگ و پرجمعیت بناب نیست.

وی با تاکید بر اینکه کمک های خیران می تواند باعث بهبود اوضاع این مدارس و همچنین نوسازی آنها شود، گفت: در کنار نوسازی مدارس باید به تجهیز آنها به سیستم های جدید آموزشی نیز توجه کرد.

فرج اللهی با بیان اینکه حل مشکلات عمرانی آموزش و پرورش در مقطع کنونی ضروری است، ابراز داشت: مجمع خیرین مدرسه ساز بناب در کنار سایر خیران کشور می توانند باعث ایجاد تحول در مدارس این شهرستان شوند.

وی با تاکید بر لزوم تعامل مدیر جدید اداره آموزش و پرورش بناب با خیران بومی و غیربومی گفت: کمک کردن به احداث و نوسازی مدارس یک نوع صدقه جاریه محسوب شده و پاداش بسیاری برای شخص نیکوکار دارد.

فرج اللهی با تاکید بر احداث مراکز فنی و حرفه ای برای تربیت نیروی کار و متخصص در این شهرستان گفت: بناب یک شهر صنعتی است و باید برای تامین واحدهای صنعتی و اقتصادی آن نیروی کار و ماهر تربیت کرد تا هم باعث ارتقای تولیدات کارخانجات شد و هم از آمار بیکاران کاست.