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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۱۴

فرج اللهی تاکید کرد:

ضرورت ورود خیران مدرسه ساز برای اتمام پروژه های آموزشی بناب

ضرورت ورود خیران مدرسه ساز برای اتمام پروژه های آموزشی بناب

بناب – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بناب گفت: ضروری است خیران مدرسه ساز سراسر کشور برای اتمام پروژه های آموزشی نیمه تمام شهرستان بناب وارد عمل شوند چراکه اعتبارات دولتی به تنهایی جوابگو نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی بعداز ظهر شنبه در شورای آموزشی شهرستان بناب که برای تودیع و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان تشکیل یافته بود با اشاره به وجود مدارس فرسوده در این شهرستان گفت: در این شهرستان نزدیک به 40 مدرسه فرسوده وجود دارد که  به هیچ وجه شایسته شهرستان بزرگ و پرجمعیت بناب نیست.

وی با تاکید بر اینکه کمک های خیران می تواند باعث بهبود اوضاع این مدارس و همچنین نوسازی آنها شود، گفت: در کنار نوسازی مدارس باید به تجهیز آنها به سیستم های جدید آموزشی نیز توجه کرد.

فرج اللهی با بیان اینکه حل مشکلات عمرانی آموزش و پرورش در مقطع کنونی ضروری است، ابراز داشت: مجمع خیرین مدرسه ساز بناب در کنار سایر خیران کشور می توانند باعث ایجاد تحول در مدارس این شهرستان شوند.

وی با تاکید بر لزوم تعامل مدیر جدید اداره آموزش و پرورش بناب با خیران بومی و غیربومی گفت: کمک کردن به احداث و نوسازی مدارس یک نوع صدقه جاریه محسوب شده و پاداش بسیاری برای شخص نیکوکار دارد.

فرج اللهی با تاکید بر احداث مراکز فنی و حرفه ای برای تربیت نیروی کار و متخصص در این شهرستان گفت: بناب یک شهر صنعتی است و باید برای تامین واحدهای صنعتی و اقتصادی آن نیروی کار و ماهر تربیت کرد تا هم باعث ارتقای تولیدات کارخانجات شد و هم از آمار بیکاران کاست.

کد مطلب 2341736

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