روحانی روز ملی سوییس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در پیامی روز ملی سوییس را به «دیدیر بورک هالتر» رییس جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
متن پیام دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دیدیر بورک هالتر
رییس جمهوری کنفدراسیون سوییس
فرا رسیدن روز ملی کشورتان را به جنابعالی و ملت سوییس صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم مناسبات دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوییس که با بهرهمندی از پیشینه ارزشمند تاریخی، همواره سیر رو به اعتلایی داشته است، در زمینههای سیاسی، اقتصادی، صنعتی، علمی و فرهنگی از غنا، بالندگی و پیشرفت روزافزون برخوردار گردد.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و نیکبختی و سرافرازی ملت سوییس را مسألت دارم.
حسن روحانی
رییسجمهوری اسلامی ایران
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