نیمی از آب شرب جیرفت هدر می رود/ کم آبی شدید در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سنجری عصر امروز در نشست بررسی وضعیت منابع آبی شهرستان جیرفت افزود: انشعابات غیراستاندارد در اماکن عمومی، فضای سبز و بخش مسکونی بیشترین هدر رفت آب را دارد.

وی با اشاره به کاهش شدید منابع آب زیرسطحی، کاهش دبی چاه ها و میانگین کاهش سطح برخورد آب تصریح کرد: با روند فعلی مصرف و افزایش مشترکین زیر پوشش و عدم جایگزینی ذخایر آب، در پنج سال آینده شهرستان جیرفت با بحران جدی آب مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اداره آب و فاضلاب شهرستان جیرفت برای جلوگیری از هدر رفت آب نشت یابی لوله های شهر را بوسیله دستگاه های الکترونیکی پیشرفته به منظور کشف آب های جذبی از انشعابات و شبکه های توزیع آغاز کرده است.

سنجری گفت: توزیع سرشیر کاهنده مصرف در اماکن عمومی و مدارس شبانه روزی، توزیع شیرهای الکترونیکی در اماکن مذهبی پر مصرف، جمع آوری انشعابات غیر استاندارد و تبدیل آنها به انشعاب مجاز، تجهیز دو حلقه چاه برای جبران کمبود آب شهر جیرفت که یک حلقه چاه آن تا 20 مردادماه وارد مدار خواهد شد از دیگر اقدامات است.

وی تاکید کرد: مردم با مصرف بهینه و رعایت صرفه جویی از این موهبت الهی حفاظت و حراست کنند تا زمینه استفاده سایرین نیز فراهم شود.