ساختمان اداری منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگارمهر، مرتضی صفدری زاده ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در محدوده ای به وسعت 450 هکتار در 12 کیلومتری شهر بیرجند احداث شده است.

وی ادامه داد: این منطقه می تواند با برقراری ارتباطات تجاری، صنعتی و خدماتی با کشورهای آسیای میانه و افغانستان همچون بندرتجاری خشک در اقتصاد کلان کشور نقش مهمی را ایفا کند.

صفدری زاده به مزایای مهم سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اشاره کرد و افزود: فراهم بودن زمین، آب، برق، راه های ارتباطی زمینی، فرودگاه بین المللی، زیرساخت های مخابراتی، وجود قوانین و مقررات خاص حمایتی دولت از استان خراسان جنوبی و توجه ویژه به عنوان یکی ازامن ترین و موجه ترین مناطق کشور برای سرمایه گذاری از جمله مزایای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند است.

وی وجود 14 دانشگاه معتبر و مختلف دولتی و غیردولتی، فراوانی نیروی انسانی ماهر و دانشگاهی و صدور مجوزهای لازم در کمترین زمان را از دیگر مزایایی سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی برشمرد.

منطقه ویژه اقتصادی در زمنیه توسعه بیرجند می تواند به عنوان کاتالیزورعمل کند

صفدری زاده به برخی مشوق های سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: ورود کالا از مناطق مذکور برای مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات است و صدورکالا از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ادامه داد: صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می توانند تمام و یا قسمتی از کالا خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص کنند.

وی جذب سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد فرصت شغلی جدید، کاهش هزینه های تولید به منظور ورود به بازار رقابت جهانی، اجرای سیاست های توسعه منطقه ای، ارتقای سطح تکنولوژی و بهره گیری از فن آوری های برتر و نوین اقتصادی و پردازش کالا و یا ایجاد تغییرات در آن برای ارزش افزوده را از جمله اهداف تشکیل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بیان کرد.

صفدری زاده با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی در زمنیه توسعه بیرجند می تواند به عنوان کاتالیزورعمل کند، افزود: این منطقه می تواند شاخص های عملکردی استان را افزایش دهد و به عنوان بازوی توانمند صنعت استان صنایع مدرن وبا تکنولوژی بالا را در خود جای دهد.

وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی نیازمند اجرای 50 هزار مترمربع آسفالت است، افزود: ساختمان اداری منطقه ویژه اقتصادی طی دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.