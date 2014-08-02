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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۲۸

با دستور آيت الله آملي لاريجاني؛

فعاليت معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر قله دماوند متوقف شد

فعاليت معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر قله دماوند متوقف شد

با دستور آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه، رئيس كل دادگستري استان مازندران از فعاليت و بهره‌برداري غيرمجاز از تمامي معادن واقع در ارتفاع بالاي 2200 متر قله دماوند جلوگيري كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در پي وصول گزارش‌هايي مبني بر برداشت و بهره‌برداري غيرمجاز از معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر در قله دماوند، آيت الله آملي لاريجاني به رئيس كل دادگستري استان مازندران دستور داد: شرايط و نحوه فعاليت اين معادن هر چه سريعتر بررسي شود.

بنابراين گزارش در پي صدور اين دستور رئيس كل دادگستري مازندران با دعوت از مديران دستگاه‌هاي ذيربط و ضابطان قضايي در استان مازندران، در روز عيد سعيدفطر به منطقه عزيمت و از نزديك به بررسي امور مذكور پرداختند.

پس از انجام بررسي‌هاي لازم و شنيدن سخنان مسئولان ذيربط و بهره‌برداران معادن، دستور توقف فعاليت تمامي معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر صادر و از فرماندهي انتظامي استان خواسته شد از تردد هر گونه كاميون و وسايل باربري به سمت معادن جلوگيري شود.

براساس اين گزارش اقدامات لازم به منظور رسيدگي نهايي به پرونده اين معادن از طريق مبادي قانوني در حال انجام است.

 

کد مطلب 2341758

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