فعاليت معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر قله دماوند متوقف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در پي وصول گزارش‌هايي مبني بر برداشت و بهره‌برداري غيرمجاز از معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر در قله دماوند، آيت الله آملي لاريجاني به رئيس كل دادگستري استان مازندران دستور داد: شرايط و نحوه فعاليت اين معادن هر چه سريعتر بررسي شود.

بنابراين گزارش در پي صدور اين دستور رئيس كل دادگستري مازندران با دعوت از مديران دستگاه‌هاي ذيربط و ضابطان قضايي در استان مازندران، در روز عيد سعيدفطر به منطقه عزيمت و از نزديك به بررسي امور مذكور پرداختند.

پس از انجام بررسي‌هاي لازم و شنيدن سخنان مسئولان ذيربط و بهره‌برداران معادن، دستور توقف فعاليت تمامي معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر صادر و از فرماندهي انتظامي استان خواسته شد از تردد هر گونه كاميون و وسايل باربري به سمت معادن جلوگيري شود.

براساس اين گزارش اقدامات لازم به منظور رسيدگي نهايي به پرونده اين معادن از طريق مبادي قانوني در حال انجام است.