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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۵۵

اخبار غزه/

تخریب کامل 41 مسجد در غزه/عقب نشینی نظامیان صهیونیست از شرق خانیونس و شمال بیت لاهیا

تخریب کامل 41 مسجد در غزه/عقب نشینی نظامیان صهیونیست از شرق خانیونس و شمال بیت لاهیا

منابع فلسطینی از انهدام کامل 41 مسجد به طور کامل، زخمی شدن یک نظامی اسرائیلی در شمال غزه، عقب نشینی نظامیان از شرق خانیونس و شمال بیت لاهیا و شهادت و زخمی شدن 24 فلسطینی دیگر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، منابع وابسته به اداره اوقاف فلسطین اعلام کردند: اشغالگران اسرائیلی 41 مسجد را به طور کلی ویران و به 120 مسجد دیگر نیز خساراتی وارد کردند. آنها ده مقبره را نیز هدف قرار دادند.

از سوی دیگر پایگاه والا اسرائیل از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در شمال غزه خبر داد.

منابع فلسطینی از عقب نشینی صهیونیستها از شرق خانیونس و شمال بیت لاهیا خبر دادند.

شاهدان عینی در شرق رفح به اقدام نظامیان رژیم صهیونیستی در اعدام تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی در این منطقه اشاره کردند.

منابع فلسطینی از شهادت هشت نفر و زخمی شدن 16 نفر دیگر بر اثر حمله به دو منزل در نزدیکی بیمارستان الکویتی در رفح خبر دادند.

کد مطلب 2341760

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