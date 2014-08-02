تخریب کامل 41 مسجد در غزه/عقب نشینی نظامیان صهیونیست از شرق خانیونس و شمال بیت لاهیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، منابع وابسته به اداره اوقاف فلسطین اعلام کردند: اشغالگران اسرائیلی 41 مسجد را به طور کلی ویران و به 120 مسجد دیگر نیز خساراتی وارد کردند. آنها ده مقبره را نیز هدف قرار دادند.

از سوی دیگر پایگاه والا اسرائیل از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در شمال غزه خبر داد.

منابع فلسطینی از عقب نشینی صهیونیستها از شرق خانیونس و شمال بیت لاهیا خبر دادند.

شاهدان عینی در شرق رفح به اقدام نظامیان رژیم صهیونیستی در اعدام تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی در این منطقه اشاره کردند.

منابع فلسطینی از شهادت هشت نفر و زخمی شدن 16 نفر دیگر بر اثر حمله به دو منزل در نزدیکی بیمارستان الکویتی در رفح خبر دادند.