امکان پرداخت غیرحضوری حق بیمه تامین اجتماعی در البرز فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلامی اظهار داشت: اداره کل تامین اجتماعی استان البرز در راستای توسعه و ارتقای طرح تکریم کارفرمایان و بیمه شدگان گروه های خاص (حرف و مشاغل آزاد، اختیاری، قالیبافان و رانندگان انفرادی)، بهره مندی و گسترش خدمات الکترونیک را از الویت ها و راهبردهای اساسی سازمان تامین اجتماعی می داند.

وی افزود: برای کاهش مراجعات بیمه شدگان به واحدهای اجرایی، کاهش سفرهای درون شهری و ایجاد دسترسی سریع و آسان کارفرمایان و بیمه شدگان، فارغ از زمان و مکان، ارائه لیست حق بیمه کارگاه ها و صدور برگ پرداخت حق بیمه شدگان خاص از طریق اینترنت فراهم شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز یادآور شد: کارفرمایان مشمول قانون کار (کشاورزی، صنفی، شرکت ها و ...) بیمه شدگان گروه خاص و ادارات استان می توانند با حضور در شعب تامین اجتماعی مربوطه نسبت به دریافت نام کاربری و کلمه عبور اقدام و حق بیمه کارگران و کارکنان خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: کارفرمایان و بیمه شدگان گروه های خاص که قصد پرداخت بیمه خود را به صورت غیرحضوری دارند می توانند پس از گرفتن نام کاربری و کلمه عبور از شعبه تامین اجتماعی به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی www.tamin.ir مراجعه و به صورت غیر حضوری بیمه خود را پرداخت کنند.