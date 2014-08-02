تخصیص 780 میلیون ریال به سازمان ‌های مردم ‌نهاد آذربایجان شرقی برای مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در تبریز با تاکید بر اینکه تمامی نهادهای مردمی، دولتی و همچنین ادارات موظف هستند تا برای مبارزه با مواد مخدر در جامعه کمک کنند، گفت: باید از توان و نقش این سازمان های مردم نهاد استفاده کرد و مردم را با خطرات مواد مخدر آگاه ساخت.

وی با تاکید بر لزوم حضور سازمان ‌های مردم ‌نهاد برای مبارزه با اعتیاد جوانان و نوجوانان، افزود: برای کنترل عرضه مواد مخدر نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید با جدیت و تمام توان وارد صحنه شوند.

شبستری همچنین در خصوص موضوع پیشگیری و تقاضای مواد مخدر گفت: در این خصوص باید سازمان ‌های مردم ‌نهاد وارد عمل شوند و در جامعه فرهنگ سازی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در آینده‌ نزدیک تعداد سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با مواد مخدر به 200 مورد می رسد، گفت: بدون شک اعتیاد و خطرات آن کشور را تهدید می کند و برای جلوگیری از این وضعیت همه مردم و مسئولان وظیفه دارند و باید احساس مسئولیت کنند.