به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان قم به منظور انتخاب رئیس جدید این هیئت روز یکشنبه دوازدهم مرداد ماه با حضور نماینده فدراسیون، مدیرکل، معاون توسعه ورزش، مشاور، مسئول مجامع هیئتهای ورزشی، حراست و بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان قم و مسئولان فدراسیون بدمینتون برگزار میشود.
در این مجمع که از ساعت 10 صبح روز یکشنبه دوازدهم مرداد ماه در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار میشود، با انتخاب اعضای واجد شرایط رأی دادن مجمع هیئت بدمینتون استان قم، رئیس جدید این هیئت معرفی خواهد شد.
مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان قم به منظور تعیین رئیس جدید این هیئت در حالی برگزار میشود که این هیئت در چهار سال اخیر فعالیت خود، توسط علی پنجهباشی از تلاشگران عرصه ورزش بدمینتون و البته از مربیان و داوران برجسته و مطرح این رشته اداره شده است.
هیئت بدمینتون در حال حاضر یکی از 45 هیئت ورزشی فعال در استان مقدس قم است که در سالهای فعالیت خود در قم ورزشکاران بسیار مستعدی را از بین بدمینتون بازان مستعد و آیندهدار ردههای سنی پایه به سطرح اول ورزش بدمینتون کشور معرفی کرده است، به طوری که آنها در مسابقات لیگ و قهرمانی بدمینتون کشور موفقیتهای قابل توجهی برای ورزش قم به ارمغان آوردهاند و حتی در کسوت مربیگری واجد شرایط هدایت تیم ملی بدمینتون کشورمان نیز شناخته شدهاند.
مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان قم در حالی یکشنبه برای تعیین رئیس جدید این هیئت برگزار میشود که هیئت بدمینتون قم همواره در ارزیابی عملکرد سالانهای که از سوی فدراسیون این رشته اعلام شده جزو هیئتهای برتر کشور بوده است.
مروری بر موفقیتهای بدمینتون قم در سال جاری نشان میدهد که قم در مسابقات لیگ دسته دوم باشگاههای کشور با توجه به توانایی بدمینتونبازان مستعد قمی موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی این بازیها و جواز صعود به لیگ دسته اول بدمینتون کشورمان شد.
ورزش بدمینتون قم استعدادهای بسیار زیادی دارد که در سالهای اخیر با کمترین امکانات موفقیتهای زیادی در رقابتهای لیگ و قهرمانی کشور کسب کرده است اما در صورتی که بیشتر به این رشته توجه شود، میتواند افتخارات بیشتری برای ورزش استان کسب کند.
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