محورهای دیدار سید حسن نصرالله با رئیس جریان المرده لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در دیدار با سلیمان فرنجیه رئیس جریان المرده لبنان که با حضور حسین الخلیل معاون سیاسی دبیر کل حزب الله و وفیق صفا مسئول روابط عمومی حزب الله برگزار شد اوضاع لبنان و منطقه به ویژه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و جنایات این رژیم علیه ملت فلسطین را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار طرفین بر حمایت از مقاومت فلسطین تاکید و همبستگی خود با ملت فلسطین به ویژه ساکنان غزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی را اعلام کردند.

در این دیدار همچنین تحولات عراق و حوادث موصل و آواره شدن مسیحیان و جنایات گروههای تکفیری مورد رایزنی قرار گرفت و طرفین مراتب انزجار خود را از این اقدامات نشان دادند و بر ضرورت حمایت از وحدت عراق و انسجام و تنوع سیاسی آن تاکید کردند.

سید حسن نصرالله و سلیمان فرنجیه درباره خطر داعش و گروههای تکفیری در سوریه و عراق و تبعات آن بر منطقه از جمله لبنان هشدار دادند.

همچنین طرفین اوضاع داخلی را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت افزایش تلاشها برای برقراری ثبات سیاسی و امنیتی و ادامه مقابله با تروریسم تاکید شد.