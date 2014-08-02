تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز مهمان خود را شکست داد/ پایان اردوی تیم ملی کبدی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، "فاضل جهانشاهی" در نشست خبری عصر شنبه، بابیان این که، در هفته نخست دور برگشت رقابت های لیگ برتر ساحلی کشور ملوان بندرگز میهمان خود "هف سمنان" را شکست داد ، گفت: در این دیدار که با حضور مسئولان و تماشاگران و "عباس هاشم پور" مربی تیم ملی ساحلی کشور برگزار شد دو تیم در دیداری زیبا و پر گل در نهایت با نتیجه 8 بر 7 به نفع ملوان به پایان رسید .

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان با انگیزه سمنان که با روند رو به رشدی که داشتند در این دیدار هم بازی را خوب شروع کردند و موفق شدند بازی خوبی در این دیدار ارائه کنند و گل های زیادی را به ثمر برسانند .

وی ادامه داد: اما ملوانان که از ابتدای بازی از حریف جوان خود همواره عقب می افتادند با گلهای فوق العاده زیبا بازی را به تساوی می کشاندند تا این دیدار در انتهای تایم سوم 6 بر 6 مساوی به پایان برسد .

جهانشاهی افزود: در وقت های اضافه ابتدا سمنانی ها به گل رسیدند تا 7 بر 6 پیش بیافتند و خود را برنده بازی بدانند، اما شوت از راه دور "محمد ایرجی" به گل نشست و بازی به تساوی کشیده شد. در ثانیه

های پایانی وقت اضافه هم "میلاد درزی" با یک قیچی برگردان زیبا دروازه هف سمنان را برای بار هشتم باز کرد تا این دیدار نفس گیر با 2 امتیاز حساس برای ملوان به پایان برسد .

وی در مورد گلزنان نماینده فوتبال ساحلی گلستان گفت: برای ملوان در این دیدار "میلاد درزی" 3 گل، "علیرضا خسروی" 2 گل، "سید محمد سادات"، "رامین طهماسبی" و "محمد ایرجی" هر کدام یک گل به ثمر رساندند .

مدیرعامل ملوان بندرگز در مورد میهمانان ویژه این بازی اظهار کرد: حاج آقا سادات مزنگی امام جمعه موقت شهرستان بندرگز، دکتر نظری مهر نماینده مجلس، پاشا مدیرکل ورزش و جوانان استان، میرزایی فرماندار بندرگز، برزمینی رئیس هیات فوتبال استان گلستان و دیگر مسئولان این دیدار را از نزدیک مشاهده کردند .

به گفته جهانشاهی، با این 2 امتیاز ملوان جایگاه دوم خود را در جدول رده بندی حفظ کرد تا در هفته بعد بازی حساسی را در برابر تیم سوم جدول فائزکاران ساری که با 2 امتیاز اختلاف در رده سوم قرار دارد داشته باشد .



اردوی تیم ملی کبدی در گلستان به پایان رسید

دبیر هیات کبدی گلستان از پایان اردوی تیم ملی کبدی بانوان در استان گلستان خبر داد. "ولی اله مقصودلو" گفت: هفتمین اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان ایران از شنبه 4 مرداد ماه با دعوت از 15 بازیکن در خانه کبدی استان گلستان آغاز شد و امروز (شنبه) به پایان رسید.

مقصودلو افزود: در این اردو 5 بانوی گلستانی به نام های "صدیقه جعفری"، "سحر ایلات"، "ملیحه میری"، "زهرا معصوم آبادی" و "طاهره تیره گر" حضور دارند. ضمن اینکه سرمربی (اعظم مقصودلو) و مدیرفنی (زهرا رحیمی نژاد) تیم ملی نیز از گلستان هستند.

وی خاطرنشان کرد: تیم ملی کبدی بانوان ایران پس از برگزاری اردوی تدارکاتی در کشورهای کره جنوبی و تایلند و برگزاری 7 دیدار دوستانه با این دو کشور که تمامی این دیدارها هم با پیروزی تیم کشورمان همراه بود راهی استان گلستان شده است.

به گفته مقصودلو، تیم ملی کبدی بانوان ایران در دوره گذشته که در شهر گوانگژو چین برگزار شد با کسب مدال برنز موفق شد در اولین حضور خود در بازی های آسیایی نخستین مدال تیمی ورزش بانوان را پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را برای به دست آورد.