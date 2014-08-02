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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۴۹

احمدی مطرح کرد:

برگشت چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق به شبکه پخش سراسری استان بوشهر

برگشت چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق به شبکه پخش سراسری استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: طی چهار ماه نخست امسال چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق به شبکه پخش سراسری در استان بوشهر برگشت داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گام های بسیار مهمی به منظور رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات حکومتی استان بوشهر صورت گرفه است و سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌ها را در دستور کار داریم.

وی به ارائه آماری از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در چهار ماه نخست امسال اشاره کرد و ادامه داد: تمامی پرونده‌های قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت در استان بوشهر مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: طی چهار ماه نخست امسال دو هزار و 765 پرونده صنفی و بهداشت استان بوشهر توسط تعزیرات حکومتی بررسی شده است.

وی از مختومه شدن اغلب پرونده‌های تشکیل شده در زمینه صنفی و بهداشتی خبر داد و تصریح کرد: طی چهار ماه نخست امسال 20 میلیارد ریال جریمه برای متخلفان این پرونده در نظر گرفته شده است.

تشکیل  326 پرونده در زمینه  قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت

احمدی به اشاره به تشکیل  326 پرونده در زمینه  قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت در استان بوشهر، تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده ها با سرعت بالایی انجام و مواد سوختی به شبکه برگشت داده شده است.

وی از برگشت چهار میلیون لیتر سوخت به شبکه پخش سراسری خبر داد و افزود: بیش از 9 میلیارد ریال جریمه برای متخلفان در زمینه قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت در استان بوشهر طی چهار ماه نخست امسال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: در زمینه پرونده های مربوط به قاچاق نیز 165 پرونده در استان بوشهر تشکیل شده است که متخلفان به پرداخت 19 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

کد مطلب 2341783

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