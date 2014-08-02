برگشت چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق به شبکه پخش سراسری استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گام های بسیار مهمی به منظور رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات حکومتی استان بوشهر صورت گرفه است و سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌ها را در دستور کار داریم.

وی به ارائه آماری از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در چهار ماه نخست امسال اشاره کرد و ادامه داد: تمامی پرونده‌های قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت در استان بوشهر مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: طی چهار ماه نخست امسال دو هزار و 765 پرونده صنفی و بهداشت استان بوشهر توسط تعزیرات حکومتی بررسی شده است.

وی از مختومه شدن اغلب پرونده‌های تشکیل شده در زمینه صنفی و بهداشتی خبر داد و تصریح کرد: طی چهار ماه نخست امسال 20 میلیارد ریال جریمه برای متخلفان این پرونده در نظر گرفته شده است.

تشکیل 326 پرونده در زمینه قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت

احمدی به اشاره به تشکیل 326 پرونده در زمینه قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت در استان بوشهر، تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده ها با سرعت بالایی انجام و مواد سوختی به شبکه برگشت داده شده است.

وی از برگشت چهار میلیون لیتر سوخت به شبکه پخش سراسری خبر داد و افزود: بیش از 9 میلیارد ریال جریمه برای متخلفان در زمینه قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت در استان بوشهر طی چهار ماه نخست امسال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: در زمینه پرونده های مربوط به قاچاق نیز 165 پرونده در استان بوشهر تشکیل شده است که متخلفان به پرداخت 19 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.