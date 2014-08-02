تمام تیم ها با انگیزه و با کیفیت بالا در مسابقات هندبال جوانان آسیا حاضر شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیق عصر شنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز با اشاره به اینکه پیش بینی می شود سطح بازی ها بسیار بالا باشد و تیم ها با تمام توان در مسابقات شرکت کنند، افزود: برگزاری این مسابقات در تبریز رونق و توسعه هندبال را در آسیا به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه سه تیم برتر مسابقات به جام جهانی هندبال برزیل راه می یابند، گفت: تمام بازیکنان 11 تیم شرکت کننده در این مسابقات که همگی جوان و جویای نام هستند، به دنبال نشان دادن خود و موفقیت تیمشان هستند.

شفیق در ادامه سخنان خود با تاکید بر رعایت اصول جوانمردانه در این مسابقات افزود: هندبال آسیا توانایی ها و استعدادهای بسیاری دارد که باید از این استعدادها استفاده و آنها را به دنیای هندبال معرفی کرد.

وی همچنین با اشاره به میزبانی ایران و کلانشهر تبریز گفت: ایران همواره در میزبانی مسابقات مختلف همکاری خوبی با کنفدراسیون داشته و بدون شک مسابقات پیش رو نیز در بهترین شرایط برگزار خواهد شد.