اقامت 675 هزار نفر شب در مازندران/ کمپ های ارزان قیمت ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا عصر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه سوغات در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه، این میزان اقامت از چهار تا 10 فروردین ماه در استان ثبت شده است، بیان داشت: شمار استقبال گردشگران داخلی در استان روز به روز بیشتر می شود.

وی به ظرفیت های گردشگری استان اشاره و اضافه کرد: باید پتانسیل های مختلف استان را با استانداردهای گردشگری به گردشگران عرضه کنیم و از ظرفیتهای این بخش بهره گیریم.

وی بر لزوم ایجاد کمپ های ارزان قیمت در استان تاکید کرد و گفت: شهرداری ها به عنوان مدیران خدمات شهری می توانند در فضای مناسب با امکانات مورد نیاز در کمپینگ ها وضعیت چادر خوابی را مدیریت کنند.

بزرگ نیا از افزایش استقبال روز به روز گردشگران داخلی به استان خبر داد و با بیان اینکه اقبال گردشگران نشان می دهد که ظرفیت های استان تقریبا برای گردشگران قابل توجه است گفت:باید تلاش کنیم تا این پتانسیل ها را با استانداردهای گردشگری به گردشگران عرضه کنیم.

بزرگ نیا برپایی برنامه های فرهنگی و جشنواره ها را از مهمترین آیتم های جذب گردشگر بیشتر برشمرد و گفت:باید با عزم استانی و تعامل و همکاری دستگاه ها و نهادهای اجرایی ضمن فراهم آوردن اوقاتی خوش برای گردشگران از ورود گردشگر به استان بهره برداری اقتصادی شود.