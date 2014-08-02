به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر یکی از قطب‌های بزرگ تولید خرما است . سالانه 170 هزار تن خرما در این استان تولید می شود که حدود 80 درصد خرمای تولیدی مربوط به شهرستان دشتستان است.

وی از آغاز خرید تضمینی خرمای از نخلداران دشتستان خبر داد و اضافه کرد: چهار مرکز خرید در نقاط مختلف شهرستان دشتستان برای خرید تضمینی خرما در نظر گرفته و کار خرید از امروز آغاز شده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر با اشاره به تلاش برای حمایت گسترده از نخلداران و تولید کنندگان خرما، ادامه داد: بخشی از خرما نخلداران دشتستانی از سال گذشته به فروش نرفته است که برای خرید خرمای کشاورزان به صورت توافقی اقدام شد.

خرمای مانده کشاورزان تا ابتدای شهریورماه خریداری خواهد شد

وی افزود: خرمای نخل داران به صورت فله‌ای و بسته‌های بندی در بسته‌های یک تا چهار کیلوگرمی در مراکز تعیین شده خریداری می شود که برای خرمای فله 10 هزار ریال و برای خرمای بسته‌بندی شده برای هر کیلوگرم 12 هزار ریال پرداخت می‌شود.

قنبری با اشاره به فعالیت چهار مرکز در شهرهای زیارت، وحدتیه، آب‌پخش و نظرآقا برای خرید تضمینی خرما از نخلداران، تصریح کرد: خرمای فله تا 70 درصد و خرمای بسته بندی شده تا 30 درصد افت کیفیت خریداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خرمای مانده کشاورزان تا ابتدای شهریورماه خریداری خواهد شد، بیان داشت: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و نماینده اتحادیه باغداران محلی بر نحوه خرید خرما از نخلداران نظارت دارند.