به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال جوانان آسیا که از عصر امروز به میزبانی تبریز و با پیروزی 24 بر 20 برابر کویت مقابل عراق آغاز شد، با برتری قاطع 33 بر 19 کرهجنوبی برابر بحرین به پیگیری شد.
در حالیکه گفته میشد بحرین یکی از گزینههای جدی قهرمانی و صعود به جام جهانی هندبال جوانان در برزیل است، ولی بازی امروز آنها چنگی به دل نزد و انها در یک بازی کاملا یک طرف از بازیکنان کرهجنوبی شکست خوردند.
مربیان حاضر در سالن از بازی کرهای ها شگفت زده شده بودند و آنها را اولین شگفتی جام خطاب میکردند.
حضور نزدیک به 1000 تماشاگر تبریزی بر جذابیتهای این بازی افزوده بود به طوریکه همه بازیکنان از این قضیه تعجب کرده بودند.
بازی دوم امروز را کیوشی هیزاکی و توموکازو ایکه بوچی، داوران ژاپنی قضاوت کردند و البته صحنه مشکوکی نیز به وجود نیامد.
آنالیزورها و مربیان تیمهای مختلف در سالن حضور داشتند و از نزدیک در جریان کیفیت و کارایی تیم ها قرار میگرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، قطر، ژاپن، عربستان، عمان، کرهجنوبی، کویت، بحرین، عراق، سوریه، ازبکستان و ایران تیمهای حاضر در این مسابقات هستند که تا بیست و سوم مردادماه جاری به مصاف همدیگر میروند و و سه تیم برتر جواز حضور در جام جهانی برزیل را کسب میکنند.
تیمهای قطر، عربستان، ژاپن، ازبکستان، سوریه وعمان در گروه اول و عراق، کویت، بحرین، کرهجنوبی و ایران در گروه دوم این مسابقات حضور دارند.
جوانان تیم ایران در مرحله گروهی این رقابتها 13 مرداد ساعت 19 با عراق مسابقه میدهند.
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