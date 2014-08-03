خبرنگاران عضو افتخاری خانه کارگر قزوین می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عید علی کریمی شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تبریک روز خبرنگار و تقدیر از زحمات فعالان رسانه ای برای انعکاس مشکلات صنایع و کارگران اظهارداشت: اعتقاد راسخ داریم خبرنگاران صدای رسای و چشم بینای جامعه اسلامی و مدنی هستند که می‌توانند با قلم درایت و تدبیر و در سایه ادب و متانت و با جسارت نارسایی‌ها و خواسته‌های جامعه به ویژه در بخش صنعت و کارگری را به تصمیم گیران و تصمیم سازان در نهادهای مربوط انتقال دهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین یکی از مزایای عضویت در خانه کارگر را استفاده ارزان از مراکز اقامتی و گردشگری کارگری در استان‌های کشور دانست و خاطرنشان کرد: تلاش شده است تا با احداث اماکن اقامتی در شهرهایی چون مشهد، شیراز، سرعین، اصفهان، چمخاله، یزد و بندرعباس زمینه سفرهای ارزان قیمت برای اعضا فراهم شود.

وی از دیگر برنامه‌های ویژه اعضای خانه کارگر استان قزوین به کلاس‌های آموزش کامپیوتر، فتوشاپ و حسابداری اشاره و عنوان کرد: این کلاس‌ها نه تنها برای اعضا به صورت رایگان برگزار می‌شود بلکه خانواده آنان نیز می‌توانند به صورت رایگان از این کلاس‌ها بهره‌مند شوند.

به گفته وی کلیه خبرنگاران رسانه های مکتوب و مجازی استان با در دست داشتن کارت معتبر خبرنگاری یا با معرفی‌نامه به همراه یک قطعه عکس، کپی کارت ملی و شناسنامه می توانند تا پایان مرداد ماه 93 به دفتر خانه کارگر استان قزوین در شهر صنعتی البرز خیابان جابربن حیان جنب فروشگاه امکان مراجعه کنند.