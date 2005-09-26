رييس قوه قضاييه دستور انجام مقدمات آزادي دانشجويان زنداني را صادر كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار امروز وزير علوم، تحقيقات و فناوري با وي افزود : به نظر من دانشجويان از محبوبترين اقشار جامعه هستند و نبايد به ابزارهاي سياسي جريان هاي بيرون از دانشگاه تبديل شوند .

رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه دانشجويان ما بايد رويكرد به علم و توسعه آزاد انديشي را مورد نظر قرار دهند، تصريح كرد : دانشگاه مهد توليد علم و انديشه است نبايد گذاشت كه به باشگاه سياسي احزاب تبديل شود.

وي ضمن تبريك آغاز سال تحصيلي جديد به استادان و دانشجويان و تاكيد بر نقش دانشگاه در توسعه كشور ، گفت : در شرايط كنوني بايد حرمت دانشگاه حفظ و مسائل اخلاقي و معنوي بهبود يابد و دانشجويان به لحاظ فكري و علمي و اخلاقي در سلامت باشند.

آيت الله هاشمي شاهرودي اعلام كرد : بايد به جاي هر گونه كار سلبي در محيط دانشگاهي فعاليت فرهنگي تقويت شود و نقش استادان در اين زمينه بسيار برجسته است.

وي ، بر وجود و حضور استادان با تقوا كه مظهر اخلاق و معرفت هستند و كساني كه خود عامل به گفته هايشان هستند در محيط دانشگاهي تاكيد كرد.

هاشمي شاهرودي در اين ديدار بر حل مسائل و مشكلات وزارت علوم تاكيد كرد و گفت : جلوي تمام احكام تخليه دانشگاهها و خوابگاهها كه توسط دادگاهها صادر مي شود گرفته خواهد شد و قوه قضاييه پشتيبان وزارت علوم و دانشگاههاست.

رييس قوه قضاييه در اين ملاقات از وزير علوم، تحقيقات و فناوري خواست، هرچه سريعتر صورت اسامي دانشجويان زنداني را به قوه قضاييه جهت آزادي يا مرخصي آنها ارائه كند.

وي تاكيد كرد : شرايط كنوني جامعه ما معرفتي و مهرورزي است و بر اين اساس دانشجويان ما هميشه و همه جا بايد مورد رافت اسلامي هستند.

همچنين دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در ديدار با آيت الله هاشمي شاهرودي ضمن ارائه گزارشي از اصلاح ساختار وزارت علوم و اقدامهاي انجام شده، خواستار حمايت از وزارت علوم در ابعاد م ختف شد.

وزيرعلوم خواستار برخورد با احكام تخليه دانشگاههاي كشور مانند دانشگاه شهيد بهشتي و باهنر اصفهان، حل برخي مشكلات اجتماعي و فرهنگي در دانشگاهها و آزادي دانشجويان زنداني شد .

وي همچنين قول مساعد براي ايجاد دانشگاه علوم قضايي با چهار دانشكده و سرعت بخشيدن در اين زمينه را داد.