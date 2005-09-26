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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۳۷

سرنوشت فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي در پرده ابهام

سرنوشت فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي در پرده ابهام

با اخراج تعدادي از نيروي هاي شركت اويك، سرنوشت فازهاي 9 و10 پارس جنوبي در هاله اي از ابهام قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،   با رفتن رئيس هيأت مديره و مدير عامل سابق شركت OIEC و ورود مديران جديد، تغيير و تحولات در شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت  آغاز شد. اين تغييرات بحدي بود  كه صبح امروز در سايت پروژه فازهاي 9 و10 بيش از 100 نفر از نيروهاي نظارتي سايت اخراج شدند و تعداد نيروي كار اين پروژه به كمتر از 200 نفر كاهش يافت .

اين گزارش حاكي است كه در دفتر تهران نيز جابجايي مديران  شركت و مدير فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي صورت گرفته است .

يكي از كارمندان اخراج شده به مهر گفت: به گفته برخي از مديران اين تغييرات ناشي از جنگ قديمي بين OIEC و شركت PIDECo است. بطوريكه اغلب مديراني كه اخراج شده اند از شركت PIDECo آمده بودند. حال فقط خدا مي داند چه به سر اين پروژه 2 ميليارد دلاري خواهد آمد،جنگ و دعواي بيموردي كه ضررآنرا فقط OIEC نخواهد ديد.


وي در ادامه افزود: درحال حاضر با  اخراجهاي وسيعي كه صورت گرفته بايد پرسيد چگونه مي توان اين پروژه بزرگ را با  300 نفر نيروي كار به سرانجام رساند و چه كساني مي خواهند مديريت پروژه را بر عهده گيرند.

به گزارش مهر، پروژه فازهاي 9 و 10 به دست كنسرسيوم OIEC، LG، IOEC و با حدود دو ميليارد دلار حجم سرمايه گذاري  در حال اجراست. اما به دليل ناكارآمدي در مديريت پروژه توسط OIEC ، تأخيرات بيش از حد پروژه و تغيير مديريت به نظر مي رسد كه سرنوشت يكي از بزرگترين پروژه هاي نفتي كشور به خطر افتاده است.

براساس اين گزارش ،  اجراي پروژه فازهاي 17 و 18 نيز به دست كنسرسيوم OIEC با 51 درصد سهم، پتروپارس با 28 درصد و IOEC با 21 درصد سپرده شده است.
کد مطلب 234192

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