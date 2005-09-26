سرنوشت فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي در پرده ابهام

اين گزارش حاكي است كه در دفتر تهران نيز جابجايي مديران شركت و مدير فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي صورت گرفته است .

يكي از كارمندان اخراج شده به مهر گفت: به گفته برخي از مديران اين تغييرات ناشي از جنگ قديمي بين OIEC و شركت PIDECo است. بطوريكه اغلب مديراني كه اخراج شده اند از شركت PIDECo آمده بودند. حال فقط خدا مي داند چه به سر اين پروژه 2 ميليارد دلاري خواهد آمد،جنگ و دعواي بيموردي كه ضررآنرا فقط OIEC نخواهد ديد.



وي در ادامه افزود: درحال حاضر با اخراجهاي وسيعي كه صورت گرفته بايد پرسيد چگونه مي توان اين پروژه بزرگ را با 300 نفر نيروي كار به سرانجام رساند و چه كساني مي خواهند مديريت پروژه را بر عهده گيرند.

به گزارش مهر، پروژه فازهاي 9 و 10 به دست كنسرسيوم OIEC، LG، IOEC و با حدود دو ميليارد دلار حجم سرمايه گذاري در حال اجراست. اما به دليل ناكارآمدي در مديريت پروژه توسط OIEC ، تأخيرات بيش از حد پروژه و تغيير مديريت به نظر مي رسد كه سرنوشت يكي از بزرگترين پروژه هاي نفتي كشور به خطر افتاده است.

براساس اين گزارش ، اجراي پروژه فازهاي 17 و 18 نيز به دست كنسرسيوم OIEC با 51 درصد سهم، پتروپارس با 28 درصد و IOEC با 21 درصد سپرده شده است.

