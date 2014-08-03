سند توانمندسازی حاشیه شهر همدان بازنگری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس نورالله زاده شامگاه شنبه در نهمین جلسه شورای پژوهشی این مرکز افزود: وضع موجود شهر در اجرای بازنگری سند توانمند سازی حاشیه شهر به تفکیک مأموریت اجرا شده ارگانهای مختلف احصاء می شود.

نوراله زاده به افزایش چشمگیر میزان ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه های شهر اشاره کرد و با بیان اینکه تمامی مدیران شهری در شهرهای مدرن دنیا با مسئله ساخت و سازهای غیر مجاز و حاشیه نشینی درگیر هستند، اظهار کرد: سهم عمده ای از ساکنین حاشیه شهر غیربومی هستند و مشکلات این بخش بیش از اینکه مربوط به حوزه شهرسازی باشد، اقتصادی و اجتماعی است .

نورالله زاده اصلی ترین انگیزه مهاجرت به شهر همدان را مباحث اشتغال توصیف کرد و افزود: بکارگیری نیروهای بومی نیز در کاهش توسعه حاشیه نشینی تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: باید تمامی قوانین و ضوابط کشوری و محلی در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز و چگونگی مقابله با آن، استخراج شده و قوانین بازدارنده در این حوزه نیز بازنگری شود.

رئیس مركز مطالعات و پژوهش های شوراي اسلامي شهر همدان گفت: باید کمیته ای مشتمل بر افراد متخصص تشکیل شود تا اطلاعات کافی در خصوص حاشیه نشینی و راهکارهای جلوگیری از افزایش آن را مورد بررسی قرار داده ونتایج حاصله به شورای پژوهشی این مرکز منعکس دهد.

نرگس نورالله زاده بر تشکیل جلسه ای با موضوع "ارائه راهکارهای منطقی و اجرایی در جهت کنترل ساخت و ساز " تاکید کرد و افزود: پس از استخراج اطلاعات کافی در خصوص مشکلات حاشیه شهر و راهکارهای مقابله با آن جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس و مسئولین استانی با محوریت ارائه مشکلات حاشیه نشینی و قانون گریزی و ساخت وسازهای غیرمجاز با هماهنگی مرکز تشکیل خواهد شد.

کارشناس معماری نیز در این جلسه به مشکلات مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم تمکین از قانون اشاره کرد و گفت:لازم است کارکنان کنترل و نظارت بر ساخت وساز در این مناطق حضور فعالتری داشته باشند.

رضا عراقچیان تقویت پلیس ساختمان را یکی از راهکارهای مقابله با قانون گریزی در امر ساخت و ساز دانست و افزود: این نهاد نیازمند احیای اساسی است.

عراقچیان یکی از راهکارهای کاهش حاشیه نشینی را افزایش هزینه های زندگی عنوان کرد.

عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان به تغییرات فرهنگ شهر اشاره کرد و گفت: افزایش مهاجرت تأثیرات گسترده ای در بخش های مختلف زندگی مردم دارد و فرهنگ اصیل شهر همدان را دستخوش تغییرات می کند.

پس از ارائه نقطه نظرات سایر اعضای شورای پژوهشی مرکز، مقرر شد برای جلوگیری از مهاجرت به شهر همدان جلسه ای با موضوع ارائه راهکار در راستای افزایش دلبستگی روستاییان به وطن خود و فرهنگ سازی احترام به روستانشینان تشکیل شود.