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۱۲ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

حکم مجازات بهزاد نبوی قطعی شد

حکم مجازات بهزاد نبوی قطعی شد

وکیل مدافع بهزاد نبوی از قطعی شدن محکومیت موکلش خبر داد.

صالح نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موکلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به خاطر امضا کردن بیانیه های بند 350 اوین در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به یک سال حبس محکوم شد که این حکم به 10 میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تبدیل شد.

وی همچنین مدعی شد: موکل اینجانب در جریانات بند 350 نقشی نداشته است. 

نیکبخت خاطرنشان کرد: با توجه به انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و عدم اعتراض موکلم به حکم دادگاه بدوی، حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب قطعیت یافت.

بهزاد نبوی پس از حوادث سال 88 با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد که اوایل خرداد امسال با پایان محکومیت خود از زندان آزاد شد.

کد مطلب 2341939

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