حکم مجازات بهزاد نبوی قطعی شد

صالح نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موکلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به خاطر امضا کردن بیانیه های بند 350 اوین در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به یک سال حبس محکوم شد که این حکم به 10 میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تبدیل شد.

وی همچنین مدعی شد: موکل اینجانب در جریانات بند 350 نقشی نداشته است.

نیکبخت خاطرنشان کرد: با توجه به انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و عدم اعتراض موکلم به حکم دادگاه بدوی، حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب قطعیت یافت.

بهزاد نبوی پس از حوادث سال 88 با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد که اوایل خرداد امسال با پایان محکومیت خود از زندان آزاد شد.