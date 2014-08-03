مشکلات اجتماعی با بررسی های پژوهشی،آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اكرمي صبح یکشنبه در پنجمين نشست شوراي هماهنگي مديران دستگاههاي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هرمزگان كه بمنظور ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين دستگاههاي زيرمجموعه و به ميزباني اداره كل بهزيستي برگزار شد، با اشاره به اينكه جامعه هدف حوزه رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي گسترده است و اين موضوع نشان دهنده اهميت اين حوزه و مسئوليت مهمي است كه هر يك از مديران اين مجموعه ها برعهده دارند، افزود: براي از بین بردن و کاهش آسیب های اجتماعی، ابتدا باید مشکلات اساسی جامعه را که سبب ایجاد آسیب ها می شود، بررسی و تحليل كرد و در قدم بعد برای رفع آن اقدامات لازم انجام گیرد.

وی با بیان اینکه انجام کارهای پژوهشی وتحقيقاتي در شناخت آسیب ها و ارائه راهکارها، منتج به اولویت بندی درست برنامه ریزی ها می شود، تصریح کرد: اگر مباحث فرهنگی و اجتماعی بر اساس یک کار علمی و پژوهشی نباشد، در مسائل و مشکلات به عقب برگشت می کنیم.

اكرمي اضافه كرد: هر كدام از دستگاهها بر اساس ديدگاههاي خود به معضلات اجتماعي مي پردازند كه بررسی آسیب های اجتماعی و تغییراتی كه در حوزه اجتماعی صورت می گیرد نیازمند رویكرد جدیدی است و چرايي آسيب ها بايد به درستي و توسط يك مرجع واحد صورت گيرد.

اين مقام مسوول اظهارداشت: فائق آمدن به مشکلات و نقش آفرینی مناسب در حوزه کاهش و پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی نیازمند جلب مشارکت و حمایت همه جانبه افراد است.

مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان در پايان ضمن ارائه دستورالعمل شوراي هماهنگي مديران دستگاههاي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اهميت جلسات و حضور مستمر و همكاري و هماهنگي بين اعضاي شورا تاكيد و خواستار اجراي مصوبات اين جلسات شد.

در اين نشست مديركل بهزيستي استان نيز ضمن ارائه گزارش در خصوص عملكرد بهزيستي در سال گذشته گذشته پرداخت."سيما مرادي" افزود: سازمان بهزيستي با جديت نسبت به جذب اعتبارات ابلاغي ملي در راستاي توانمند سازي جامعه هدف و تدوين برنامه ها جهت شناسايي مناطق آسيب پذير و در معرض آسيب هاي اجتماعي پيگيري مي کند.

وي در ادامه بيان داشت: اولين راه براي تحقق اهداف ورسيدن به يك جامعه ايده آل، آسيب شناسي وضعيت موجود مي باشد و بايد به دنبال علل وقوع معضلات در جامعه باشيم تا بتوان مشكلات را از پايه آسيب شناسي واصلاح كرد.

مرادي با تاكيد بر اين موضوع كه پيشگيري بهتر از درمان است، حمايت همه دستگاههاي زيرمجموعه را خواستار شد.

در اين جلسه هر يك از مديران به بيان مسايل و مشكلات موجود پرداختند و پيشنهاداتي را در خصوص رفع برخي مشكلات پيش روي بهزيستي و حمايت از اقدامات اين سازمان، ارائه دادند و همچنين مصوبات جلسات قبل مورد برسي قرار گرفت.

برگزاري نشست مشترك با حضور نماينده اداره كل بهزيستي و انجمن صنفي كاريابي ها و اتاق بازرگاني و اصناف استان بمنظور تشريح دستورالعمل طرح پرداخت سهم بيمه كارفرمايي پرسنل مراكز شبانه روزي غيردولتي مربوط به دفتر مراكز توانبخشي مراقبتي، معرفي خانوارهاي پشت نوبتي ايتام اداره كل بهزيستي به كميته امداد امام خميني (ره) جهت همكاري لازم با اين خانواده ها، تشكيل جلسه مشترك با حضور اداره كل كميته امداد امام (ره) و ثبت احوال و انجمن هاي خيريه و اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي بمنظور بررسي آسيب هاي اجتماعي جامعه هدف و همچنين بهره مندي مددجويان تحت پوشش از آموزش هاي ارائه شده توسط اداره كل فني و حرفه اي از مهم ترين مصوبات اين نشست بود.