جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای کمک به مردم فلسطین/ اختصاص بودجه برای تسلیح فلسطینیان

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تجهیز ملت فلسطین گفت: دولت، نیرو های مسلح، مسلمانان و آزادی خواهان جهان موظف به کمک به ملت فلسطین هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شوای اسلامی گفت: به دلیل مشکلات مردم غزه و هجمه سنگین رژیم صهیونیستی به مردم غزه تاکید شده که مردم کرانه باختری مجهز شوند تا جبهه ای علیه اسرائیل در این منطقه باز شود و در نتیجه هجمه بر مردم غزه کاهش یابد. تاکید مقام معظم رهبری و سردار سلیمانی مبنی بر لزوم تجهیز مردم فلسطین هم در این راستا است.

کوثری تاکید کرد: مردم کرانه باختری می توانند با مسلح شدن و استفاده از امکانات نظامی به مردم غزه کمک کنند تا رژیم صهیونیستی در دو جبهه با مردم فلسطین بجنگد و به تبع از حجم فشارها به مردم غزه کاسته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: هفته آینده طرح دو فوریتی به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد که با تصویب آن به دولت اجازه داده می شود کمک های انسان دوستانه و نظامی به غزه و کرانه باختری ارسال کند.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح بودجه ای برای ارسال غذا و دارو به غزه و کرانه باختری در نظر گرفته می شود، این طرح در مقابل طرحی که اخیرا در کنگره آمریکا برای کمک 225 میلیون دلاری به اسرائیل به تصویب رسید، تهیه می شود.

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر با اشاره به سخنان و تلاش سران سیاسی جبهه استکبار از جمله رئیس جمهور امریکا برای خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی فلسطین فرمودند: هدف از خلع سلاح مقاومت این است که همین امکانات محدودی را هم که جریان مقاومت برای دفاع مختصر از مردم فلسطین در اختیار دارد، از آن بگیرند تا دشمن صهیونیست هر زمان که اراده کرد بتواند فلسطین را در هم بکوبد و فلسطینی ها نیز امکان دفاع نداشته باشند.



حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: بر خلاف نظر و تلاش حامیان رژیم کودک کش صهیونیست، همه دنیا از جمله دنیای اسلام موظف است هر چه می تواند به تجهیز ملت فلسطین کمک کند.