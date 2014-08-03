پل و زیرگذر بعثت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح پل و زیرگذر بعثت در قم که شامگاه شنبه در محل احداث این زیرگذر برگزار شد، مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم با ارائه گزارشی از روند ساخت این زیرگذر اظهار داشت: ۱۵ میلیارد تومان از محل عوارض مردمی برای احداث زیرگذر بعثت هزینه و ۹ تقاطع در این مسیر بلوار پیامبراعظم(ص) پیش‌بینی شده که زیرگذر بعثت یکی از این تقاطع‌ها است که کمک بسزایی به کاهش ترافیک می‌کند.

محمدتقی نادعلی، با اشاره به مشخصات این زیرگذر ابراز داشت: این پل دارای ۲۳ متر عرض بوده و برای دسترسی محلی هم دوربرگردان‌هایی به عرض چهار متر در اطراف آن پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم، ادامه داد: احداث زیرگذر بعثت از سال ۸۹ آغاز شده که با رفع برخی معارضات، با تلاش همکاران ما در شهرداری قم امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

وی، بلوار پیامبر اعظم(ص) را شریان ارتباطی شرقی غربی قم دانست و افزود: احداث تقاطع‌های غیر هم‌سطح در این محور به منظور تسهیل در رفت و آمد‌ها اهمیت بسزایی دارد.

در 4 ماهه ابتدای 93 به اندازه همه سال گذشته معابر آسفالت شدند

نادعلی، گفت: به دستور شهردار قم امسال نهضت آسفالت سازی معابر را داشتیم که از ابتدای سال تا کنون به اندازه تمام سال گذشته معابر اصلی و فرعی و خیابان‌های شهر آسفالت شده است که تجهیز کارخانه آسفالت ۲۴۰ تنی شهرداری نیز کمک شایانی به این امر داشته است.

وی وجود گره‌های ترافیکی در قم را یکی از معضلات شهری عنوان کرد و ابراز داشت: تا دو سال گذشته حتی یک تقاطع غیرهم‌سطح هم در قم نداشتیم اما در حال حاضر در نقاط مختلف شهر قم شاهد اجرای تقاطع‌های غیر هم‌سطح بسیاری هستیم که تقاطع سه سطحه ۱۵ خرداد از جمله مهم‌ترین آن‌ها است که ۴۲ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع معارضات اختصاص داده شده است.

مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم، همچنین با اشاره به افتتاح خط اصلی مجموعه پل‌های جمهوری به طول یک‌هزار و ۱۰۰ متر تا چند ماه آینده ابراز داشت: فاز نخست پل یادگار امام نیز در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که در مجموع ۱۰ میلیارد تومان برای احداث این پل در نظر گرفته شده است.

قطار شهری قم نیازمند بودجه‌های ملی است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این مراسم با تقدیر از فعالیت‌ها و تلاش‌های شهرداری قم در راستای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی در سطح شهر گفت: امروز با وجود انکه با مشکلات مالی مواجه هستیم اما با مدیریت خوب شهرداری و نیز حمایت‌های شورای اسلامی شهر و همچنین استانداری شاهد پیشرفت پروژه‌های عمرانی در سطح شهر هستیم و امروز هیچ پروژه عمرانی تعطیل نیست.

ولی‌الله بیاتی افزود: ساکنین این منطقه در طول اجرای پروژه زیرگذر بعثت مشقت‌های زیادی را متحمل شدند که جا دارد از آنان تشکر کنیم و امیدواریم خداوند به مسئولان توفیق بیشتر خدمت گزاری به مردم شریف قم را عنایت کند.

وی تصریح کرد: جلسات کارشناسی بسیاری برای بررسی و رفع مشکلات پروژه‌های عمرانی قم با حضور کارشناسان و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر برگزار می‌شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن پروژه‌های عمرانی را به بهره برداری برسانیم و در این راستا شورای اسلامی شهر با تمام توان خود در کنار مجموعه مدیران شهری قرار دارد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: در سایه همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهری و استانی می‌توان خدمات ارزنده‌ای به شهروندان ارائه کرد.

وی عنوان کرد: در سال گذشته و طی چهار ماه نخست امسال، از اعتبارات دولتی محروم بودیم و پروژه‌ها از محل عوارض مردمی ساخته می‌شوند.

براتی تأکید کرد: برخی طرح‌ها مانند قطار شهری قم نیازمند بودجه‌های دولتی هستند که از استاندار قم و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی خواستاریم تا در این زمینه پیگیری‌های لازم را از دولت انجام دهند چرا که امروز متروی قم در حال حاضر با کمترین میزان حفاری در حال پیشروی است.