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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۹:۱۹

با بي اعتنايي به هشدارهاي مكرر سازمان ملل ؛

رژيم صهيونيستي بازهم به حريم هوايي لبنان تجاوز كرد

هواپيماهاي جاسوسي رژيم صهيونيستي امروز دوشنبه از سمت غرب وارد شهر صيدا درجنوب لبنان شده و حريم هوايي اين كشور را نقض كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري سوريه ، مديريت كنترل فرماندهي ارتش لبنان با انتشار بيانيه اي  در بيروت اعلام كرد: با اينكه سازمان ملل متحد بارها به رژيم صهيونيستي درباره نقض حريم هوايي لبنان هشدارداده است هوايپماي شناسايي رژيم اسرائيل بامداد امروز بارديگر بر فرازآسمان مناطق صور ، نبيطيه ، صيدا در جنوب لبنان پروازكرد وسپس خود را به منطقه دامور در شمال رساند .

وي افزود: اين هواپيماي شناسايي اسرائيل پس از گشت زني و عمليات شناسايي به جنوب بازگشت و بامداد شهرناقوره را به سوي درياي مديترانه ترك كرد.

شايان ذكر است سازمان ملل متحد بارها ازاينكه جنگنده هاي رژيم صهيونيستي حريم هوايي لبنان را نقض مي كنند، ابرازنگراني كرده است واين اقدام را تهديدي عليه تلاش هاي بكارگرفته شده براي صلح و ثبات در منطقه اعلام كرده است اما رژيم اسرائيل بدون اعتنا به تذكرهاي پياپي سازمان ملل متحد همچنان به تجاوزات آشكار خود به جنوب لبنان و نقض حريم هوايي اين كشور ادامه مي دهد.

حزب الله لبنان نيز ضمن حفظ خويشتن داري خود در مقابل تجاوزات پياپي رژيم صهيونيستي به حريم هوايي لبنان و درخواست از مجامع بين المللي براي وادار كردن تل آويو به توقف اين اقدامات غير قانوني تاكيد كرده است در مقابل حملات احتمالي صهيونيست ها دست بسته نخواهد ماند.

کد مطلب 234211

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