مهدی هاشمی از کدام در وارد دادگاه می شود؟ / از کیفرخواست اتهامات مالی و بین المللی تا دفاع در فیسبوک

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گفته شده بود نخستین جلسه دادگاه ساعت 10 صبح روز شنیه 11 مرداد برگزار می شود. مهدی هاشمی و همراهانش ساعت 8 و 25 دقیقه صبح خود را به مقابل دادگاه انقلاب رساندند تا قبل از حضور خبرنگاران در دادگاه حاضر شوند.

مهدی هاشمی دیروز همراه یاسر و فائزه و وکلای خود در دادگاه حاضر شد اما در برابر پرسش های خبرنگاران سکوت کرد.

وکلای وی نیز از روند دادگاه اظهار بی اطلاعی کردند.

تنها فردی که دیروز در جمع خبرنگاران حاضر به صحبت شد یاسر هاشمی بود که او نیز پس از حضور در دادگاه ، هنگام خروج دیگر حاضر به گفتگو نشد. فائزه هاشمی نیز در برابر پرسش خبرنگاران تنها به این جمله اکتفا کرد که من در این پرونده نقشی ندارم که بخواهم صحبت کنم.

پس از تنفس دادگاه نیز خودروهای مهدی هاشمی که در مقابل دادگاه پارک شده بودند محل را ترک کرده و ساعت 16 با اتمام دادگاه مهدی هاشمی و علیزاده از در دیگری از دادگاه خارج شدند.

هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای مهدی نیز که در جمع خبرنگاران قرار گرفت از بیان جزئیات دادگاه خودداری کرد و بلافاصله محل را ترک کرد.

امروز دومین جلسه دادگاه نیز در حالی برگزار شد که مهدی هاشمی باز هم از در دیگری وارد و خارج شد و در جمع خبرنگاران حاضر نشد. مشخص نیست متهم که از بیان جزئیات دادگاه در فیس بوک ابایی ندارد چرا برای فرار از خبرنگاران از در مراجعین مانند دیگر متهمان وارد دادگاه نمی شود؟

وکلای وی نیز حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشدند و مدعی شدند به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی توانند جزئیات را بیان کنند.

در جلسه دوم دادگاه نیز خبری از حضور خانواده هاشمی در مقابل دادگاه نبود. پیش از این در هر جلسه محاکمه ای که متهم از خانواده هاشمی بود، خواهر و برادران متهم را تا داخل دادگاه همراهی می کردند.

در حالی که پیش از این سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود، اتهامات این فرد امنیتی و مالی است یاسر هاشمی مدعی شد که اتهامات برادرش سیاسی است. یک مقام آگاه هم اعلام کرد: قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از مواردی است که در کیفرخواست به آن اشاره شده و متهم باید دربرابر این اتهامات دفاع کند.

مهدی هاشمی مدتی ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را برعهده داشت که در جریان محاکمه متهمان فتنه 88 ، تخلفات صورت گرفته در این ستاد از سوی یکی از متهمان مطرح شد. ح.ک در جریان دفاعیاتش گفت: از سال ‏82‏ من به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت رفتم و به‌عنوان مدير فرهنگ سازي در ارتباطات منصوب شدم. مديرعامل سازمان مذكور آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني بود. به هر حال آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني اعتقاد داشت انتخابات در ايران با پول بيت‌المال انجام مي شود و اعتقاد به مصرف از هزينه شخصي و پول شخصي براي انتخابات نداشت ما بارها با وي صحبت كرده بوديم كه استفاده از بيت‌المال براي انتخابات جرم است و مجازات دارد ولي نمي پذيرفت...

مهدی هاشمی نیز درباره روند دادگاه در صفحه فیسبوک خود نوشت: سرانجام انتظار به سرآمد و با کش و قوس و اصرار فراوان تصمیم گرفتند دادگاه را برگزار کنند... روند دادگاه راضی کننده بود. از دادگاه که بیرون آمدم پشت کامپیوتر نشستم تا خبرهای مربوط به خودم را بخوانم. صادقانه می گویم تا پیش از این تصور می کردم خود و خانواده ام با رسانه هایی مواجه هستم که به لحاظ فکری تفاوت هایی با ما دارند و به همین دلیل خبرهایش علیه ماست. امروز که مطالب چند خبرگزاری و سایت وابسته به نهادهایی که همه می دانید کجاست، خواندم به این نکته پی بردم که اینها رسانه نیستند. بله! ما با یک دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی مواجه هستیم که رسانه مکتوب، اینترنتی و تصویری هم دارد.