مراد محمدي از رسيدن به ديدارنهايي وزن 60 كيلوگرم بازماند

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه رقابتهاي كشتي قهرماني جهان كه در سالن پاتلاشتو شهر بوداپست مجارستان جريان دارد، مراد محمدي كه با غلبه برسيسائوري نايب قهرمان المپيك سيدني ازكانادا به جمع چهاركشتي گيربرتر وزن 60 كيلوگرم راه يافته بود، لحظاتي پيش به مصاف كنتيانا ازكوبا رفت وبا شكست برابرحريف قدرتمند كوبايي خود شانس كسب مدال طلا را ازدست داد.

محمدي با وجود اين شكست براي كسب مدال برنزهنوزشانس دارد وطبق جدول بايد به مصاف برنده بازنده هاي كنتيانا ازكوبا برود.