به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه رقابتهاي كشتي قهرماني جهان كه در سالن پاتلاشتو شهر بوداپست مجارستان جريان دارد، مراد محمدي كه با غلبه برسيسائوري نايب قهرمان المپيك سيدني ازكانادا به جمع چهاركشتي گيربرتر وزن 60 كيلوگرم راه يافته بود، لحظاتي پيش به مصاف كنتيانا ازكوبا رفت وبا شكست برابرحريف قدرتمند كوبايي خود شانس كسب مدال طلا را ازدست داد.
محمدي با وجود اين شكست براي كسب مدال برنزهنوزشانس دارد وطبق جدول بايد به مصاف برنده بازنده هاي كنتيانا ازكوبا برود.
مسابقات كشتي قهرماني جهان - بوداپست
مراد محمدي از رسيدن به ديدارنهايي وزن 60 كيلوگرم بازماند
مرادمحمدي با شكست برابرحريف كوبايي خود از رسيدن به ديدار نهايي وزن 60 كيلوگرم رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني جهان بازماند.
به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه رقابتهاي كشتي قهرماني جهان كه در سالن پاتلاشتو شهر بوداپست مجارستان جريان دارد، مراد محمدي كه با غلبه برسيسائوري نايب قهرمان المپيك سيدني ازكانادا به جمع چهاركشتي گيربرتر وزن 60 كيلوگرم راه يافته بود، لحظاتي پيش به مصاف كنتيانا ازكوبا رفت وبا شكست برابرحريف قدرتمند كوبايي خود شانس كسب مدال طلا را ازدست داد.
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