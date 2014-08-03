به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آمادگی بسیار خوبی که بازیکنان ملی‌پوش صبای قم در اردوی آماده سازی تیم ملی امید از خود به نمایش گذاشتند حالا سه نفر از آنها برای همراهی تیم ملی امید کشورمان در دومین سفر برون‌مرزی این تیم انتخاب شده‌اند.

آرام عباسی، احسان سخندان و روزبه چشمی بعد از انجام تمرینات مختلف و همچنین سپری کردن اردوی آماده‌سازی زیر نظر سرمربی پرتغالی تیم ملی امید، با نظر مثبت وی همراه با سایر ملی‌پوشان امروز راهی کشور ارمنستان شدند تا در اردوی پنج روزه تیم ملی و یک دیدار دوستانه با تیم ملی ارمنستان حضور داشته باشند.

این در حالی است که در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با توجه به رویکرد باشگاه صبا یعنی اعتماد به بازیکنان جوان و جویای نام، هم اکنون استعدادهای زیادی زیر نظر کادر فنی این تیم فعالیت می‌کنند و با عشق و علاقه زیاد مشغول تمرین هستند و از توانمندی‌های زیادی برخوردارند.

بر همین اساس در دعوت اخیر کادر فنی تیم ملی فوتبال امید کشورمان از بازیکنان مورد نظر خود برای حضور در اردوی آماده‌سازی این تیم به منظور اعزام به کشور ارمسنتان، سه نفر از فوتبالیست‌های آینده‌دار صبای قم نیز حضور دارند و اعزام آنها به این کشور انجام شد.

کادر فنی تیم ملی فوتبال امید کشورمان اسامی بازیکنان مورد نظر خود را برای حضور در تیم ملی اعزامی به مسابقه دوستانه و اردوی تدارکاتی در ارمنستان اعلام کرد و این سه فوتبالیست صبای قم نیز که همراه با تیم صبا در رقابت‌های لیگ فوتبال حضور دارند راهی ایروان شدند.

اعزام فوتبالیست‌های صبای قم به ارمنستان در حالی قطعی شد که با نظر وینگادای پرتغالی تیم ملی امید کشورمان در راه آماده سازی برای بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی، به منظور برگزاری اردوی تدارکاتی و انجام چند بازی دوستانه به ایروان اعزام شد.

بر این اساس حسین فاضلی، صائب محبی، احسان پهلوان،‌ یوسف وکیا، محمد دانشگر، علی مردانی، احسان سخندان، محمدعلی فرامرزی، فرشید اسماعیلی، آرام عباسی،‌ حجت صدقی، روزبه چشمی، محمدحسین پور، محمدرضا اخباری، بهنام برزای، مهدی مهدی پور، شاهین ثاقبی‌ و امین جهان‌کهن بازیکنانی هستند که تهران را به مقصد ارمنستان ترک کرده و پس از برگزاری اردو و دو دیدار دوستانه با تیم ملی زیر 21 سال ارمنستان، شانزدهم مردادماه به تهران باز خواهند گشت.

این در حالی است که هفته دوم از دور رفت چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور پنجشنبه هفته جاری آغاز می‌شود و بازیکنان تیم ملی دقیقا در همین روز از سفر ارمنستان باز می‌گردند و روز جمعه صبا با ملوان در انزلی دیدار می‌کند.

