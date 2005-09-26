آزادي 507 اسير عراقي از زندان ابوغريب // كشته شدن سه نظامي آمريكايي در بغداد // دستگيري يكي از اعضاي گروه انصار السنه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش آمريكا در بيانيه اي اعلام كرد: دولت عراق و نيروهاي چند مليتي امروز تصميم گرفتند اين تعداد از اسيران عراقي را در آستانه ماه مبارك رمضان آزاد كنند.

اين بيانيه مي افزايد: به طوركلي ارتش آمريكا قصد داشت بيش ازيك هزار اسير عراقي را در هفته جاري از زندان ابوغريب آزاد كند.



اين دومين مرحله از آزادي زندانيان عراقي پس از آزاد شدن هزارعراقي از زندان ابو غريب بين روزهاي 24 و 27 آگوست به حساب مي آيد.

آزادي اسيران عراقي از زندان ابوغريب درحالي صورت مي گيرد كه ديده بان حقوق بشر هفته گذشته واشنگتن را به بدرفتاري با زندانيان و شكجنه آنها در پايگاههاي اين كشور در فاصله سالهاي 2003 و 2004 ميلادي متهم كرد.

همزمان با آن ارتش آمريكا خبر داد كه بر اثر انفجار دو بمب دست ساز در بغداد و جنوب شرق پايتخت دستكم سه نظامي اين كشور كشته شدند.

در اين بيانيه آمده است صبح امروز دو نظامي آمريكايي بر اثر انفجار بمب در مسير خودروشان در غرب بغداد كشته شدند و نفر سوم نيز بر اثر انفجار بمب دست سازي در فاصله 75 كيلومتري جنوب شرق پايتخت كشته شد.

با كشته شدن اين سه نظامي آمريكايي، آمار تلفات وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) اززمان حمله به عراق در مارس 2003 ميلادي تاكنون ازمرز يك هزار 910 نفر گذشت .

ازسوي ديگر يك منبع در وزارت كشور عراق امروز دوشنبه از ربوده شدن يك مهندس مصري بدست افراد مسلح ناشناس در بغداد خبر داد.

وي افزود: افراد مسلح ناشناس اين مهندس مصري الاصل را كه در زمينه مخابرات فعاليت مي كرد در يك خودرو به همراه يك فرد ديگر ربودند.

اخبار و گزارشها ازعراق حاكيست يكي از رهبران گروه انصار السنه درايستگاه اتوبوس مركز شهر كركوك دستگير شد .

يك منبع پليس درشهر كركوك اعلام كرد : پليس كركوك توانست " سامي ابراهيم جاجان" يكي از رهبران برجسته گروه انصار السنه را در عراق دستگير كند .

وي افزود: جاجان مليت عراقي دارد و يكي از افراد تحت پيگرد نيروهاي امنيتي عراق است و او در ايستگاه اتوبوسها در مركز شهر كركوك هنگامي كه قصد عزيمت به بغداد را داشت بازداشت شد.

دراستان ديالي افراد مسلح ناشناس يك عضو شوراي شهررا كشتند. رعد حسين العبادي عضو شوراي شهر منطقه هبهب - 30 كيلومتري غرب بعقوبه - امروز دوشنبه به ضربه گلوله افراد مسلح ناشناس كشته شد.

ازسوي ديگر5 معلم شيعه مدرسه ابتدايي در بغداد به همراه يك راننده عراقي درجنوب پايتخت عراق بدست افراد مسلح ناشناس كشته شدند.

سخنگوي رسمي پليس عراق ضمن اعلام اين خبر اضافه كرد : افراد مسلح با لباس پليس عراق وسوار بر دو خودرو خود را به مدرسه ابتدايي الجزيره در روستاي مويلحه در شمال منطقه اسكندريه رسانده و 5 معلم و يك راننده را كشتند.

وي افزود : افراد مسلح ابتدا قربانيان را در يكي از كلاسهاي مدرسه منتقل نموده و سپس با تخليه كلاس از دانش آموزان آنان را تيرباران كردند.

آخرين گزارشها از عراق حاكيست ارتش آمريكا امروز يك مخفيگاه عناصر گروه القاعده در غرب عراق را موشك باران كرد.

ارتش آمريكا در بيانيه اي اعلام كرد: هواپيماهاي نيروهاي ائتلاف ساعت 30/13 دقيقه به وقت محلي مخفيگاه امن عناصر القاعده را در منطقه الاوش در غرب عراق را هدف سلاحهاي سنگين خود قرار دادند ولي اين منبع به ميزان تلفات و خسارات اين حمله هوايي اشاره اي نكرد.