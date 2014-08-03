غرق شدن 26 مسافر در دریای خزر همزمان با تعطیلات عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر،در تعطيلات پاياني هفته گذشته 26 نفر در درياي خزر جان خود را از دست دادند كه همگي اين افراد با وجود توصيه ها و هشدارهاي مكرر، محدوده هاي ايمن سازي نشده و خارج از طرح را براي شنا انتخاب كرده بودند.

بر اساس اين گزارش از كل افراد فوت شده بر اثر غرق شدگي در اين مدت 11 نفر در استان مازندران و 15 نفر در استان گيلان جان باخته اند. 11 متوفي ناشي از غرق شدگي در استان مازندران مرد بودند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با كاهش 15 درصدي مواجه بوده است. از اين تعداد 7 نفر در شهرستان محمودآباد، يك نفر در شهرستان چالوس،‌يك نفر در عباس‌آباد،‌يك نفر در رامسر و يك نفر در فريدون‌كنار جان خودرا از دست داده ا‌ند.

در استان گيلان نيز از كل موارد غرق شدگي تعطيلات اخير 11 نفر مرد و چهار نفر زن بودند كه هفت نفر از آنان در شهر انزلي، چهار نفر در آستانه، يك نفر در لنگرود، يك نفر در تالش،‌ يك نفر در رشت و يك نفر در رودسر جان باخته اند.