70 درصد پروژه های جهاد علمی صنعتی هستند

امین اسماعیلی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جهاد دانشگاهی در عمر سی و چهار ساله خود، پروژه های صنعتی داشته که می توان برآورد کرد 70درصد پروژه های صورت گرفته در این نهاد علمی ،مرتبط با مسائل صنعتی و اجرایی کشور بوده است.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه جهاد یک نمونه خوب و موفق از نوع ارتباط بین محیط علمی و صنعتی است، یادآورشد: بخش اعظم پروژه های جهاد دانشگاهی از بخش های صنعتی اعلام نیاز می شود و جهاد هم بر اساس این نیاز پروژه را تعریف و اجرا می کند و طبیعتا حاصل این پژوهشها برای رفع نیازهای مذکور به کار گرفته می شود.

وی در ادامه گفت: جهاد دانشگاهی مسئولیت رسمی در ارتباط بین دانشگاه و صنعت ندارد و عمده کارهای جهاد در قالب پروژه های علمی در جهت رفع نیاز کشور بوده است و طبعا تاثیر خوبی در این ارتباط خواهد داشت.

امین اسماعیلی در خصوص نمره خود به جهاد دانشگاهی گفت: نمره من به جهاد دانشگاهی بالای 17 است چرا که در عمر سی وچهار ساله خود با توجه مشکلات پیش رو،بسیارخوب پیشرفت کرده است.

وی افزود:جهاد دانشگاهی از جمله نهادهایی است که حدود سه چهارم هزینه های خود را خودش تامین می کند و به عنوان نهاد علمی پژوهشی خود اتکایی مالی بالایی دارد و از این جهت هم وضعیت کم نظیری در کشور و منطقه دارد.