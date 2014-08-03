دستگیری زورگیر خشن در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، 29 اردیبهشت امسال فردی با مراجعه به کلانتری 119 مهرآباد جنوبی به مأموران اعلام کرد که گوشی تلفن همراه و وجوه نقدش از سوی جوانی حدود 30 ساله و با تهدید چاقو به سرقت رفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت به عنف ( زورگیری ) و به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران ، پرونده برای انجام رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در اداره پنجم آگاهی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت :ساعت 23 و 30 دقیقه از میدان آزادی به مقصد میدان فتح سوار یک دستگاه خودرو سواری شدم . به همراه من ، جوان دیگری نیز سوار ماشین شد و هر دو نفر در میدان فتح از ماشین پیاده شدیم . هنوز چند متری از میدان دور نشده بودیم که این جوان به بهانه تماس ضروری از من درخواست تلفن همراه کرد که ناگهان به محض نزدیکم شدن ، چاقویی را از زیر لباسش خارج و مرا به دیوار چسباند . با تهدید چاقویی که آن را بر روی پهلویم فشار می داد ، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه و وجوه نقد همراهم کرد و در تاریکی شب و در داخل فضای سبز نزدیک میدان ، از محل دور شد .

همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده و در حالیکه مالباخته قادر به ارائه اطلاعات قابل بهره برداری در خصوص مشخصات و چهره سارق نبود 14 تیر ماه مرحله دیگری از دستگیری خریداران اموال سرقتی به ویژه گوشی های تلفن همراه از سوی پلیس آگاهی تهران بزرگ به مرحله اجرا درآمد که در میان اموال به دست آمده از مال خران ، گوشی تلفن همراه متعلق به شاکی پرونده نیز شناسایی شد .

با انجام تحقیقات از متصرف گوشی تلفن همراه شاکی ، وی در اظهاراتش ضمن اعتراف صریح به اطلاع داشتن از سرقتی بودن گوشی ، عنوان داشت : " گوشی را به قیمت 50 هزار تومان ، از یکی از دوستانم به نام وحید خریداری کرده ام" .

با شناسایی وحید 31 ساله ، سوابق جرایم احتمالی وی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که او یکی از مجرمین سابقه دار با موضوع "درگیری منجر به قتل عمد" است که 30 بهمن ماه سال 79 دستگیر و با گذشت 11 سال ، پس از رضایت اولیای دم پرونده در سال 1390 از زندان آزاد شده بود . در ادامه و با شناسایی تصویر وحید از سوی مالباخته ، دستگیری وی در دستور کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با انجام تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان متوجه شدند که وحید پس از آزادی از زندان ، وارد چرخه خرید و فروش موادمخدر شده و خود نیز اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر از نوع شیشه و هروئین پیدا کرده است . محل تردد متهم در نزدیکی میدان فتح و در یکی از فضاهای سبز مورد شناسایی قرار گرفت و سرانجام او نیز 17 تیر دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .

"وحید " پس از انتقال به اداره پنجم و آغاز تحقیقات ، به دهها فقره زورگیری و سرقت انواع گوشی های تلفن همراه اعتراف و به کارآگاهان گفت : گوشی های تلفن همراه مدل بالا را به قیمت چند ده هزار تومان و گوشی های معمولی تر را به قیمت چند هزار تومان می فروختم تا هزینه مصراف مواد خود را تأمین کنم .

متهم در ادامه اعترافات خود به "زورگیری با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت سفید رنگ" اعتراف و در خصوص شیوه وشگرد بیشتر سرقت هایش نیز گفت : "بیشتر سرقت ها را به صورت پرسه زنی در مکان های خلوت انجام می دادم . به بهانه گرفتن تماس ضروری ، از افراد هم سن و سال خود درخواست گوشی تلفن همراه می کردم و به محض نزدیک شدن به آنها با استفاده از چاقو ، گوشی های تلفن همراه و دیگر اموال باارزش همراه آنها را سرقت می کردم.

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره زورگیری و به منظور شناسایی مالباختگان و دیگر جرایم ارتکابی متهم ، دستور انتشار تصویر متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است . از کلیه مالباختگان و شکاتی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند ، دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند . همچنین از تمام شهروندان که از دیگر اقدامات مجرمانه متهم اطلاعاتی در اختیار دارند نیز درخواست می شود تا اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055636 و 51055505 در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .