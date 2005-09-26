ارامنه حواريون انقلاب اسلامي هستند

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ سردارميرفيصل باقرزاده رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس كه در همايش نقش ايرانيان ارمني در دفاع مقدس سخن مي‌گفت با بيان اينكه ارامنه عزيز با شروع جنگ تحميلي ناشكيبايي نكردند به روحيه مقاومت و غيرتمندي اين قوم ايراني اشاره كرد و گفت: در دوران جنگ تحميلي سه گزينه براي ارامنه بود يكي اينكه مهاجرت كنند دوم اينكه اين قشر در مقابل ظلم و ستم تسليم شوند و تن به خفت و خواري دهند و البته راه سوم كه همانا راه عزت اين عزيزان است كه بايستند و مبارزه كنند و پشت سر رهبرعادل و مردمي خود حضرت امام(ره) مبارزه كنند كه اين راه سوم را خوشبختانه انتخاب كردند.

وي كه در جمع خانواده شهداي ارمني حضور داشت، عزت كنوني ارامنه در ايران را مرهون همين استقامت و تبعيت از امام خميني(ره) دانست و افزود: ارامنه عزيز در بين مسلمانان به صداقت و امانت داري معروفند كه بسيار با ارزش است و صنعتگران ارمني زبانزد مسلمانان ايران هستند.

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با اشاره به نقش ارامنه در دوران دفاع مقدس سه ويژگي غيرت ، وجدان و عزت را از ويژگي هاي ارامنه و نشأت گرفته از تعاليم حضرت عيسي مسيح (ع) دانست و خاطر نشان كرد: اولين ويژگي غيرت است كه سرآمد غيرت در دين، ناموس و كشور است كه انسان در اين سه مقوله نوعي محافظت دارد. اين رفتار برخواسته از غيرت ، نه تنها موجب نشد كه رزمندگان و عموم ارامنه بي تفاوت نباشند بلكه ايستادند و مقاومت كردند. بحث وجدان يك ويژگي انساني و فطري است همانطور كه حضرت عيسي(ع) در مورد حيا فرمود: همانطور كه رزق را خدا بين همه تقسيم كرده حيا را نيز به همه داده است.

وي به مقاومت سرباز ارمني در زير شكنجه هاي نيروهاي بعثي اشاره كرد كه با مقاومت خود در سرپيچي از توهين به امام(ره) فرمانده ارشد بعث، ماهرعبدالرشيد را به زانو درآورد.

بر اساس گزارش مهر باقرزاده در پاسخ به انتقاد برخي رسانه هاي خبري دنيا نسبت به چرايي ادامه جنگ و عدم پذيرش صلح تحميلي در ماههاي اول جنگ به چند حديث از حضرت عيسي(ع) اشاره كرد و گفت: من پاسخ اين مسئله را با حديثي از حضرت عيسي(ع) عنوان مي كنم كه ايشان فرمود: به حقيقت به شما مي گويم به راستي كه آتش در خانه اي روي دهد و پيوسته از خانه اي به خانه ديگر رود تا آن هنگام كه خانه هاي بسياري به آتش كشيده شود مگر آنكه خانه نخست را بركنند و تخريب كنند تا آتشي در آن نباشد كه بسوزاند و همينطور ظالم نخست كه اگر جلوي ستمش گرفته شود ديگر پس از او ستم پيشه ديگري يافت نشود كه ستمگران به او اقتدا كنند همانطور كه اگر آتش در خانه نخست چوب نمي يافت چيزي را نمي سوزاند.

وي در ادامه با توجه به اين حديث نقش كشورهاي عربي در تهييج و تجهيز صدام را با اهميت دانست و افزود: آنها مقتضيات براي حمله صدام را ايجاد كرده بودند. اگر در همان ابتدا جلوي صدام را مي گرفتند جنگ كويت و خليج فارس به وجود نمي آمد و جنگ هاي بعدي. چقدر امام(ره) به كشورهاي عربي گفت كه از صدام حمايت نكنيد اين به هيچكدام شما رحم نمي كند. آنها تمام امكانات به او داد ه بودند و حالا در مذمت او سخن مي گويند.

وي ياري رساني ارامنه به امام خميني (ره)در طول دفاع مقدس را مانند ياري حواريون حضرت عيسي (ع) دانست و گفت: شايسته است بگوييم كه ارامنه عزيز حواريون انقلاب اسلامي هستند و در اين مسير خالصانه تلاش كردند و بدانيد اين عزت و شرف به آساني بدست نيامده است.

سردار باقرزاده به نقش مادران شهداي ارامنه در تربيت شهدا اشاره كرد و گفت: اين مادران پاكدامن به تأسي از حضرت عيسي(ع) پاكي را در فرزندانشان نهادينه كردند. شهدا ستارگان درخشاني هستند كه ما بايد اينان را بشناسيم و مقصد و مجراي آنان را دنبال كنيم.

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خطاب به ارامنه حاضر در اين همايش اظهار كرد: من يك بشارت و يك تقاضا دارم. بشارت من ساخت يادمان شهداي ارامنه در پارك حضرت مريم(س) است كه از هنرمندان و طراحان ارمني مي خواهيم كه با ارائه طرح خود ما را ياري كنند و ديگر اينكه اكثر روزنامه هاي ما يك صفحه جنگ و جبهه دارد و از نشريات ارمني زبان مي خواهيم كه يك صفحه خود را به شهدا و ايثارگران ارمني اختصاص بدهند.

گفتني است؛ نخستين همايش "نقش ايرانيان ارمني در دفاع مقدس" همزمان با هفته دفاع مقدس عصر امروز با حضور رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، اسقف اعظم ارامنه تهران و شمال و نمايندگان ارامنه در مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از اعضاي شوراي خليفه گري ارامنه و خانواده‌هاي شهدا و جانبازان ارمني در آمفي تئاتر فرهنگسراي دانشجو برگزار شد.