ایجاد فضای سرمایه گذاری موثرترین روش کاهش بیکاری در میانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مددی بعداز ظهر یک شنبه در جلسه مشترک صاحبان صنایع آذربایجان شرقی با مدیران صنعتی که به میزبانی شهرستان میانه برگزار شد، با تاکید بر اینکه آمار بالای بیکاری در شهرستان میانه تهدیدی بزرگ برای جامعه است، گفت: این آمار و افزایش بیکاران تبعات جبران ناپذیر زیادی دارد و باعث بروز مشکلات اجتماعی بسیاری می شود.

وی با بیان اینکه شهرستان میانه مجموعه ای از ذخایر معدنی است، افزود: حرکت های دولت تدبیر و امید برای ایحاد فضای امن و ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران بسیار مثبت است.

مددی با تاکید بر اینکه رغبت کشورهای اروپایی برای ورود به بازار سرمایه ایران افزایش یافته، گفت: متاسفانه نبود برنامه ریزی دقیق برای استفاده از نیروهای جوان و متخصص عامل اصلی مشکلات کنونی میانه است.

وی بر لزوم شناسایی و واگذاری معادن میانه به بخش خصوصی، گفت: بهره برداری از این معادن خود باعث جذب نیروهای جوان بومی و ایجاد اشتغال می شود.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری زمین در شهرک های صنعتی به افراد بی هویت که کاربری آن را با استفاده از تسهیلات دولتی عوض کرده اند، اظهار داشت: باید هرچه سریعتر به پرونده آنها رسیدگی و موضوع بررسی شود.

مددی حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان فعال کنونی را در کنار تلاش برای جذب سرمایه گذار جدید را ضروری دانست و گفت: برای بهبود شرایط کنونی کشور همه باید دست به دست هم دهیم.