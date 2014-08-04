به گزارش خبرنگار مهر، تیم پتروشیمی تبریز حدود 12 سال است که در دوچرخه سواری فعالیت می کند و سال به سال نیز بر مجموع افتخاراتش افزوده شده است، نام پتروشیمی در بین تیم های کنتیننتال ثبت شده و مقام نخست تورهای آسیایی را هم یدک می کشد.

علاوه بر این، عناوین قهرمانی و مدال های زیاد انفرادی و تیمی در این مدت برای ورزش استان حاصل شده اما اکنون برای چندمین بار طی دو سال اخیر، موضوع انحلال تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز مطرح شده و گویا تصمیم هیئت مدیره پتروشیمی در این خصوص جدی تر از قبل است.

در این ارتباط ناصر هوشیار دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مسئولان استانی باید از انحلال تیم پتروشیمی تبریز جلوگیری کنند، گفت: تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز افتخار و آبروی ورزش استان است و لازم است که با حمایت مسئولان همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

وی در واکنش به خبر انحلال احتمالی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز، اظهار داشت: متاسفانه باید بگویم که احتمال اینکه دیگر نامی از پتروشیمی تبریز در رشته دوچرخه سواری شنیده نشود، وجود دارد و من هم شنیده ام که شرکت پتروشیمی دیگر قصد سرمایه گذاری و تیمداری در رشته دوچرخه سواری را ندارد.

هوشیار ادامه داد: بدون شک این موضوع چنانچه عملی شود، اتفاق بدی برای ورزش آذربایجان شرقی رقم خواهد خورد و تیمی که هر ساله افتخارات زیادی را برای استان و کشورمان به ارمغان می آورد، باید به حیات خود پایان دهد که امیدواریم با حمایت مسئولان امر، جلوی این اتفاق گرفته شود و پتروشیمی همچنان بتواند به افتخارآفرینی و موفقیت های خود تداوم ببخشد.

گفتنی است طی دو سال گذشته و پس از تغییراتی که در راس مدیریتی سرکت پتروشیمی تبریز رخ داد، مسئولان جدید این شرکت و اعضای جدید هیئت مدیره از همان ابتدا تصمیم به انحلال تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز گرفتند که خوشبختانه تاکنون با اصرار و مقاومت متولیان ورزش استان، هیئت دوچرخه سواری، رسانه ها، ورزشدوستان و طرفداران این رشته ورزشی این موضوع محقق نیافته است.