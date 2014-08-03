به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا در رده سنی زیر 15 سال امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم پیگیری شد. در چارچوب این روز از رقابتها تیم زیر 15 سال ایران به مصاف سوریه رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 63 بر 52 شکست دهد. این پیروزی در حالی برای بسکتبالیستهای زیر 15 سال ایران رقم خورد که آنها در روز نخست مسابقات (جمعه) نیز موفق به شکست اردن شده بودند. تیم ایران در روز دوم مسابقات با قرعه استراحت روبرو بود.

امروز پیش از دیدار تیمهای ایران و سوریه، دو تیم اردن و عراق به مصاف هم رفتند که طی آن بازیکنان عراق با نتیجه 68 بر 55 حریف خود را شکست دادند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 15 سال غرب آسیا فردا دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز چهارم در تهران پیگیری می شود.

در این روز از رقابتها ابتدا تیمهای لبنان و اردن برابر هم صف آرایی می کنند سپس تیم ایران به مصاف عراق خواهد رفت.