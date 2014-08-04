قطب پزشکی جنوب کشور اقامتگاه کافی ندارد/ سرگردانی همراهان بيمار مقابل بيمارستانهای شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، شيراز به عنوان قطب پزشكي جنوب كشور و حتی خاورمیانه همه ساله افراد زيادي را براي كارهاي درماني از كشورهاي حوزه خليج فارس، ديگر استان های کشور و شهرستان هاي فارس به سوي خود مي كشاند.

در اين ميان، بعضي از همراهان بيمار در اكثر مواقع از ديگر شهرستان هاي فارس و استان هاي همجوار هستند به علت اينكه قادر نيستند هزينه اقامت در هتلها يا ساير مكان هاي اقامتي در سطح شهر را پرداخت كنند، در محوطه هاي جلوي بيمارستان ها با نصب چادر به استراحت می پردازند.

اين امر سبب ايجاد ازدحام جمعيت جلوي بيمارستان ها مي شود. ضمن اينكه حضور در گوشه اي از خيابان شرايط نامناسبي را براي خود اين افراد فراهم و در عین حال فضای بصری شهر را نیز ناخواسته مخدوش می کنند.

در اين راستا، اقداماتي برای سازمان دهي و كمك به اين افراد براي يافتن استراحتگاهي كه در طول زمان حضور خود در شيراز با هزينه كم بتوانند در آن سكني گزينند، ضروري به نظر مي رسد.

و اگرچه بعضي از بيمارستان هاي شيراز داراي اقامتگاه هاي مخصوص همراهان بيمار با هزينه هاي معقول هستند، با اين وجود حضور هميشگي اين افراد جلوي بيمارستان ها نشانگر كمبود در تعداد اين مكانها نسبت به افراد نيازمند است.

این در حالیست که شیراز از نظر علم پزشکی به سطحی از توسعه دست یافته که همواره بیماران زیادی را از کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس برای امر درمان به خود جلب می کند. این موضوع یعنی اینکه چنین قطب پزشکی در سطح کشور باید نه تنها از جنبه های درمانی بلکه در بخشهای مختلف آن نیز به سطح از خدمات رسانی مطلوب دست یابد.

در رابطه با اين مسئله معاون امور شهرستاني مجمع خيرين سلامت فارس در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: تعداد زيادي از مراجعه كنندگان ازديگر شهرستان ها و استان هاي همجوار به خاطر مشكلات مالي نمي توانند به هتل بروند.

محمدرضا علي منش ادامه داد: به همين خاطر در چادرهايي در باغچه ها استراحت مي كنند كه به خاطر حضور در يك مكان عمومي درگير موارد خاصي مانند دزدي وسيله هاي با ارزش خود مي شوند.

وي با بيان اينكه ساخت اقامتگاه همراه بيمار طرح خيرسازي جديدي بوده كه از فارس به ديگر استان هاي كشور منتقل شده، گفت: تعداد اين اقامتگاه ها در شيراز كم است.

معاون امور شهرستاني مجمع خيرين سلامت فارس افزود: يكي از مشكلات ما در خصوص نبود اقامتگاه در بعضي از بيمارستان هاست كه به همراهان بيمار توصيه مي شود براي استراحت به اقامتگاهي در يكي ديگر از بيمارستان هاي سطح شهر مراجعه كنند ولي بعضي به خاطر بعد مسافتي كه بايد طي كنند از اين قضيه استقبال نمي كنند و ترجيح مي دهند كنار خيابان بمانند.

علي منش تاكيد كرد: اگر در هر بيمارستاني اين اقامتگاه ها ساخته شود ديگر چنين مشكلي نخواهيم داشت.

وي اعلام كرد: دو اقامتگاه جديد براي همراهان بيمار در شيراز در بيمارستان امير و مادر و كودك غدير در حال ساخت است و براي بيمارستان شهيد فقيهي نيز زمين تامين شده و منتظر كمك خيرين در راستاي ساخت آن هستيم.

معاون امور شهرستاني مجمع خيرين سلامت فارس با اشاره به اين كه هم اكنون چهار اقامتگاه همراه بيمار در بيمارستان هاي حافظ، حضرت زينب(س)، حضرت علي اصغر (ع)و دستغيب با ظرفيت 94 تخت براي 48 مرد و 46 زن فعال هستند، گفت: در سال 92 بيش از 17 هزار نفر شب از اين اقامتگاه ها در شيراز استفاده كرده اند.

علي منش گفت: هزينه اقامت در اين خوابگاه ها براي هر نفر در هر شب سه هزار تومان است.