اسلام باوقار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اکثریت اعضای شورای شهر بندرعباس بر اجرای مصوبه عدم تیمداری حرفه ای شهرداری بندرعباس در ورزش فوتبال تاکید دارند، عنوان کرد: اعضای شورا بر این مصوبه ایستادگی کرده و به آن اعتقاد دارند.

وی ادامه داد: حال که فرمانداری بندرعباس این مصوبه را رد کرده، رئیس شورای شهر بندرعباس طی روزهای آینده درخواست بررسی این مصوبه در شورای حل اختلاف استان را ارسال خواهد کرد تا این شورا در این خصوص تصمیم گیری کند.

این عضو شورای شهر بندرعباس افزود: شورای حل اختلاف استان شامل دو نفر از نمایندگان مجلس، یک نفر از شورای عالی استان، رئیس کل دادگستری استان و نماینده استانداری است و هرچه این شورا در این خصوص تصمیم بگیرد، باید اجرا شود.

باوقار خاطرنشان کرد: از ایستادگی اکثریت اعضای شورای شهر بندرعباس بر روی مصوبه عدم تیمداری شهرداری بندرعباس تشکر می کنم.

به گزارش مهر، مصوبه عدم تیمداری حرفه ای شهرداری بندرعباس در رشته فوتبال پس از تصویب در شورای شهر بندرعباس، توسط فرمانداری بندرعباس رد شد.

همچنین پیش از این فاطمه جراره دیگر عضو شورای شهر بندرعباس نیز در گفتگویی در خصوص نامه فرماندار بندرعباس مبنی بر رد مصوبه تیم داری شهرداری عنوان کرد: فرمانداری صرفا می تواند انطباق یا عدم انطباق مصوبات شورا با قوانین را اعلام کند و نمی تواند به بهانه مصلحت سنجی مصوبه ای را رد یا تایید کند.

وی با اشاره به روند شکل گیری تیم فوتبال شهرداری بندرعباس گفت: اساس تشکیل تیم قانونی بوده اما روند مدیریت تیم مشکلات عدیده ای داشته و شورای شهر رای به عدم ادامه این روند داد و در نامه فرمانداری صرفا به دلایل قانونی بودن تیم داری شهرداری اشاره شده و هیچ دلیل موجهی مبنی بر عدم انطباق مصوبه با قوانین ارائه نشده است.

عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به نامه فرماندار مبنی بر برگزاری نشست با گروه های مختلف در زمینه این مصوبه بیان داشت: فرماندار به عنوان نماینده حاکمیت و شورای شهر به عنوان نمایندگان قانونی مردم هرکدام وظایفی را طبق قانون برعهده دارند و همانگونه که اعضای شورا در کار فرماندار دخالتی ندارند انتظار می رود فرماندار نیز در محدوده قانون به وظایف خود عمل کند.

جراره افزود: مردم بندرعباس طبق قانون مسئولیت امور شهری را به نمایندگان خود در شورای شهر سپرده اند، دخالت فرماندار در امور شهری وجاهت قانونی ندارد و ادامه این روند قطعا موجبات دلسردی مردم از سازوکارهای قانونی نظام خواهد شد.

وی با اشاره به مبهم بودن نامه فرماندار در رد مصوبه شورا از لحاظ قانونی گفت: از رئیس شورا خواسته ایم این مصوبه را به شورای حل اختلاف استان ارجاع دهد و با توجه به تاکیدات استاندار بر قانونگرایی امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه شورا تایید شود.