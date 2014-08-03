به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالانوار یکشنبه شب در همایش صنعت و معدن استان فارس با بیان اینکه تحریم های داخلی از تحریم های خارجی سخت تر است افزود: گلایه ما از بانکهای استان فارس بسیار است زیرا امروز شاهد تعطیل شدن چندین کارخانه توسط بانکها هستیم.

وی تصریح کرد: بدهی شش میلیاردی یک کارخانه باعث شده قفل به درب آن زده شود در حالیکه بانکها باید حامی کارخانه هایی باشند که مشغول به کار هستند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید مراقبت بود پول مردم شیراز به تهران نرود تاکید کرد: اگر بانکهای استان فارس مهار نشوند پول مردم به تهران منتقل می شود زیرا امروز 52 درصد از پول های سپرده شده به تهران می رود.

وی با بیان اینکه باید مراقب باشیم که واردات بر تولید داخل ترجیح داده نشود، گفت: استفاده از تولیدات داخلی کشور باید در اولویت تمامی دستگاه ها باشد اما متاسفانه چنین مهمی اتفاق نیفتاده و تولیدات خارجی بر تولید داخل کشور ترجیح داده می شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چراغ و لوازم برقی ضد انفجار در استان فارس تولید می شود اما وزارت نفت همچنان خرید این لوازم را از کشور های خارجی انجام می دهد.

ذوالانوار تاکید کرد: توجه به سرمایه گذاری مناسب در استان فارس لازم و ضروری است به خصوص اینکه در فارس پتانسیل های فراوانی برای فعالیت و توسعه وجود دارد.