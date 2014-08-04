سرانه مرسولات پستی در ایران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بوداغی شامگاه شنبه در نشست کارکنان پست مازندران، نوآوری و ارتقای كیفیت ارائه خدمات پستی را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: بی تردید تغییر رویکرد پست، ارائه سرویس های مختلف نوین الكترونیكی و مالی رضایتمندی بیش از پیش تمامی ذی نفعان را منجر خواهد شد.



بوداغی با اشاره به سرانه پایین مرسولات پستی ایران اظهار امیدواری کرد: مدیریت مدبرانه مسئولان و مشارکت همكاران و همچنین تعامل گسترده با دستگاه های اجرایی نگرشی نوین را در كسب رتبه و سرانه بالاتر برای پست كشور ایجاد کند.



مدیرعامل شرکت پست ایران نیز با اشاره به ماهیت و هویت شركت پست به عنوان شبكه عظیم ارتباطی اظهار داشت: آنچه در طول تاریخ تمدن بشری به طور همزاد و همزمان در كنار مردم برجسته بوده نقش مهم پست و خدمات آن می باشد كه تاكنون در ابعاد مختلف كاركردهای گوناگونی را به منصه ظهور رسانده است .



حسین مهری با بیان اینکه شبكه های بزرگ ارتباطی بسیاری در دنیا نظیر شبكه های حمل و نقل دریایی، هوایی و الكترونیكی ایجاد شده، ادامه داد: ولی خوشبختانه هیچ یک ار آنها نتوانسته اند از اهمیت و جایگاه پست در جامعه بكاهند چرا که پست در تمام دنیا به عنوان رابطی امین بین مردم و دولت، بین دولت و دولت، بین مردم و مردم مطرح بوده كه هیچ شبکه ای نتوانسته جایگزین این شبکه بزرگ خدماتی شود.



مهری حركت دنیا را در مسیر توسعه شبكه های الكترونیكی دانست و افزود: اگر جهان با سرعت تمام در حال پیشروی به سمت و سوی الكترونیكی شدن می باشد و چرخه ارتباطات از طریق فضای مجازی با ارسال و دریافت رمز انجام می گیرد همواره پست به عنوان حلقه تکمیلی این چرخه به شمار می رود که فقط با حضور آن در جامعه ارسال و دریافت مستندات امکان پذیر خواهد بود.



وی پست را نهادی دارای هویت ملی دانست و از کارکنان خواست تا قدر شان و جایگاه خود را دانسته و از نقش حساسشان در ارایه خدمت به مردم مطلع باشند.



رئیس هیات مدیره تاکید کرد: آنچه پست را از تنگناهای موجود رها خواهد ساخت عبور سریع از مرحله سنتی به مدرن است و با ایجاد طرح نو و تحرك لازم در آینده نزدیك شاهد تحولی بزرگ در پست کشور باشیم.



مهری در ادامه با بیان این که شركت پست در صدد است تا همه امور مردم را از طریق امكانات نوین ارتباطی نظیر تلفن همراه،اینترنت و ارایه بسته كامل خدمتی در باجه های پستی سراسر كشور سامان بخشد عنوان کرد: حذف مراجعه مردم به سازمان ها علاوه بر كاهش هزینه های زائد و آلودگی محیط زیست و مدیریت بهینه زمان می تواند ارتقای بهره وری، اثربخشی و سالم سازی محیط اداری را موجب گردد.



استاندار مازندران نیز در نشست با رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مديران حوزه ارتباطات استان ضرورت استقرار دولت الكترونيك را در مازندران ياد آور شد و گفت: مازندران با وجود ظرفيت هاي بسيار زياد در بخش نيروي انساني و منابع مي تواند در زمينه استقرار دولت الكترونيك و ارائه خدمات آسان به مردم عزيز پيشتاز باشد.

ربیع فلاح تاكيد كرد: پست به لحاظ خدمت و قدمت از جايگاه بسيار خوبي در بين مردم برخوردار است و در حقيقت مردم پست را مظهر ارتباطات در جامعه مي دانند.

استاندار مازندران تصريح کرد: خدمات پست در مناطق مختلف استان به ويژه در مناطق محروم قابل تقدير است ولي با وجود پيشرفت هاي بسيار خوب در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات انتظار داريم تا پست هم متحول شود و بتواند خدمات بيشتري به مردم ارائه نمايد.

وي تاكيد كرد: اگر بتوانيم خدمات دولت را به طور مناسب و در اسرع وقت در اختيار مردم قرار دهيم مطمئنا اين امور موجب بهره وري بيشتر و رضايتمندي مردم مي شود.

وي همچنين از تلاش پست بانك در مناطق محروم مازندران تقدير نمود و گفت: مازندران استعدادها و ظرفيت هاي علمي بالايي دارد و مي توان از اين ظرفيت براي توسعه و تقويت فعاليتهاي ارتباطي بهره برد .

ربيع فلاح در پايان با اشاره به پهناي باند و اينترنت پرسرعت مازندران كه در كشور برتر است ابراز اميدواري نمود تا با برنامه ريزي و آموزش هاي لازم زمينه استفاده از اين بسترها براي فعاليتهاي اقتصادي فراهم شود.