55 درصد دانشجویان دانشگاه گنبدکاووس غیربومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گلچینی شامگاه یکشنبه در نشست خبری گفت: دانشگاه گنبدکاووس در سال 64 با تاسیس آموزشکده کشاورزی زیر نظر دانشگاه مازندران با 2 رشته کاردانی فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال 78 به همین وضعیت ادامه داشت.

وی افزود: در این سال از مرحله آموزشکده به مرحله دانشکده ارتقاء یافت و زیر نظر دانشگاه منابع طبیعی گرگان فعالیت خود را ادامه داد این روند.

وی با بیان اینکه روند توسعه این دانشگاه تا سال 87 ادامه داشت، بیان کرد: در این سال شرایط احراز دانشگاه را پیدا کرد و از سال 90 به صورت مستقل و به شکل دانشگاه با یک دانشکده علوم کشاورزی و پایه ، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی و دانشکده پایه و فنی و مهندسی به عنوان زیر مجموعه خود به فعالیت خود ادامه داد.

گلچینی خاطرنشان کرد: این دانشگاه یکی از 3 دانشگاه دولتی استان و تنها دانشگاه دولتی شرق استان واقع است که از علی آباد تا کلاله را پوشش می دهد و از 55 رشته به سه هزار رشته در زمینه دکترا ، کارشناسی ارشد و کارشناسی فعالیت می کند.

وی با ابراز تاسف از این که ساکنان منطقه گلستان این دانشگاه را به خوبی نمی شناسند، گفت: 55درصد از دانشجویان ما غیر بومی هستند و به همین دلیل حدود 1200 نفر از دانشجوی ما در خوابگاه به سر می برند که نیازمند امکانات خوابگاهی هستند.

رییس دانشگاه گنبدکاووس بیان کرد: جوانان ما وقتی در کنکور شرکت می کنند نمی دانند که به عنوان دانشگاه دولتی در منطقه خود می توانند انتخاب رشته کند لذا امید است که این دانشگاه بتواند فعالیت های گسترده ای را داشته باشد و روزی برسد که بیشتر جوانان منطقه ما دانشجوی این دانشگاه شوند.

250 بیمار تالاسمی تحت پوشش انتقال خون گنبدکاووس هستند

خبر دیگر اینکه زهرا محمدی رئیس انتقال خون گنبدکاووس گفت: از ابتدای سال 93 تاکنون 59هزار واحد خون اهدایی از سوی ساکنان منطقه دریافت شده است.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان امسال یک هزار و 520 واحد خون دریافت شده که نسبت به سال گذشته در همین ماه 7 درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: 50 درصد اهداء کنندگان خون افراد مستمر ، 29 درصد افراد باسابقه و 16 درصد از افراد هم برای اولین بار بود که خون اهدا کردند.

محمدی با بیان این که 250 نفر بیمار تالاسمی تحت پوشش ماهیانه این سازمان هستند، اضافه کرد: 99.9 درصد از فرآورده های خونی درخواستی بیمارستان های تحت پوشش ما مانند پلاسما، پلاکت، گلبول قرمز در اختیار آنان قرار داده شده است و 100 درصد بیمارستان ها از انتقال خون رضایت داشتند.

وی در آخر اضافه کرد: سازمان انتقال خون گنبد از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر آماده خونگیری از افراد واجد شرایط است و به همین منظور پایگاه سیار ما این آمادگی را دارد که به شهرهای شرق استان یا ادارات که بیش از 20 نفر اهدا خون داشته باشند منتقل شود.