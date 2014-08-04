به گزارش خبرنگارمهر، درحال حاضر بحران آب نیازی به زنگ خطر در روستاهای خراسان جنوبی ندارد چرا که زنگ های خطر از مدت‌ها قبل در روستاهای این استان مرزی به صدا درآمده و کسی به آژیر کم آبی که باعث مهاجرت بسیاری از روستائیان خراسان جنوبی به کلان شهرها شده است گوش نمی دهد.

شدت و حجم خسارت های کم آبی و روند فزاینده آنها در خراسان جنوبی به گونه‌ای است كه باید تدابیر موثرتر و اساسی تری به خصوص جهت پیشگیری از وقایع کم‌آبی انجام شود.

متاسفانه در خراسان جنوبی در خصوص کم آبی در خشكسالی‌های گذشته به صورت مقطعی عمل شده و استفاده از راهكارهای كوتاه مدت آبرسانی به هیچ وجه كافی نبوده و جای برخورد جامع و همه جانبه همچنان خالی است.

هم اکنون روستائیان خراسان جنوبی با بحرانی به نام "تشنگی" روبرو هستند و خشکسالی های 16 ساله اخیر امان روستائیان استان را بریده؛ بطوریکه به اذعان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در حال حاضر 171 روستای خراسان جنوبی آبی برای نوشیدن ندارند و تمام چشم امیدشان به تانکر های آبرسانی است و گاهی با تلاش مضاغف مسئولین امر، تاخیر آبرسانی جان روستائیان را به لب می‌آورد.

به گفته کارشناسان آبرسانی سیار برای کوتاه مدت مناسب و در بلند مدت نیازمند اقدامات و توجه موثر مسئولین برای ماندگاری مردم و عشایراست و براساس شندیده‌ها طی سال گذشته برخی از روستا‌ها استان به دلیل خشکسالی و نبود آب برای کشاورزی و دامپروری خالی از سکنه شده‌که این خود تهدیدی محسوب می‌شود برای خراسان جنوبی که 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.

کم آبی حاشیه فلج کننده‌ای برای شهرهای بزرگ کشور در پی دارد

بحران کم آبی و مهاجرت در روستاهای خراسان جنوبی به گونه ای است که جواد هروی، نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به وزارت نیرو با بیان اینکه منابع و قنات های بسیاری از روستا های خراسان جنوبی خشک شده است، افزود: نمایندگان شهرهای بزرگ توجه داشته باشند که اگر مهاجرت مردم مناطق محروم آغاز شود این بحرانی است که دامن آنها را هم خواهدگرفت.

وی با بیان اینکه بحران آب در خراسان جنوبی حاشیه نشین فلج کننده ای را برای کلان شهر‌های کشور در پی خواهد داشت، افزود: متاسفانه در خراسان جنوبی غفلت و بی توجهی نسبت به خشک شدن قنات و افت آب های سطحی باعث مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرهای بزرگ کشور منجر شده است.

نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر آب شرب و دام بیشتر روستاهای خراسان جنوبی به وسیله تانکر حمل می شود، گفت: در آینده نزدیک بحران آب در خراسان جنوبی مردم را به حاشیه نشینی کلان شهرها می کشاند.

16هزار خانوار روستایی خراسان جنوبی نیازمند آبرسانی سیار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه درحال حاضر به 431 روستای خراسان جنوبی به وسیله تانکر آبرسانی می شود، اظهارکرد:هم اکنون 16 هزارو 297 خانوار در قالب 58 هزار و 759 نفر تحت مدیریت آبرسانی سیار قرار دارند.

علی اکبر بسکابادی ادامه داد: شهرستان درمیان با 752 سرویس در روز و شهرستان بشرویه با 26 سرویس به ترتیب بیشترین و کمترین ضریب بهره مندی از آبرسانی سیار را دارند.

وی با بیان اینکه در چشم انداز 1404 بیش از 32 میلیون متر مکعب آب برای شرب و بهداشت مردم استان مورد نیاز است، گفت: در حال حاضر برای 28 میلیون متر مکعب مجوز برداشت و پروانه بهره برداری صادر شده است.

وی ادامه داد: ولی به دلیل خشکسالی های چند ساله و کمبود نزولات آسمانی هم اکنون ظرفیت برداشت آب از سفره های زیر زمینی در استان 18 میلیون متر مکعب است.

وی افزود: در حال حاضر هزارو 27 آبادی کمتر از 20 خانوار جمعیت در استان وجود دارد که از مجموع روستاهای استان 525 روستای استان مشکل کم آبی ندارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی شاخص و ضریب بهره مندی از آب شرب مناسب در روستاهای استان را 69.97 دانست و افزود: بشرویه با 97.89 بیشترین درصد و شهرستان طبس با 42.7 از کمترین ضریب بهره مندی برخودار است.

نبود آب در 171 روستای خراسان جنوبی

بسکابادی با بیان اینکه درحال حاضر 50 روستای استان شبکه آبرسانی راکد دارند، بیان کرد: به دلیل خشکسالی های اخیر از این شبکه ها استفاده نمی شود و مردم مستقیم از قنات آب برداشت می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون 171 روستای استان یعنی 19 درصد روستاهای استان بدون آب هستند.

وی گفت: علاوه بر این 163 روستای استان نیز با تنش آبی مواجه هستند که در این رابطه شهرستان طبس به دلیل بالا بودن دمای هوا بیشترین بحران آب را در استان دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی به وجود 317 منبع آب روستایی در استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد 221 حلقه چاه، 20 دهنه چشمه و 76 رشته قنات است.

وی به مشترکین روستایی آب اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 123 هزار و 965 مشترک در روستاهای استان وجود دارد که از این تعداد 14 هزار و 278 مشترک خانگی، چهار هزار و 264 مشترک عمومی و اداری، پنج هزار و 103 مشترک تجاری و صنعتی و 558 مشترک آزاد هستند.

نیاز هر فرد روستایی به 75 لیترآب در روز

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه روزانه برای هر نفر 15 لیتر آب به روستا های استان ارسال می‌شود، گفت: این در صورتی است که نیاز حداقلی هر فرد 75 لیتر آب در روز است.

وی ادامه داد: در روستا هایی که درخواست مردم بیش از 15 لیتر آب است باید مردم در امر آب رسانی مشار کت کنند.

بسکابادی هزینه هر متر مکعب حمل آب به روستاهای خراسان جنوبی را پنج هزار تومان عنوان کرد و افزود: درخردادماه سال جاری 25 روستای به جمعیت آبرسانی سیار استان اضافه شده‌ که این عامل ناشی از خشکسالی های اخیر در استان است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه تامین اعتبار آب رسانی به روستاهای با مشکل مواجه هستیم، افزود: تامین اعتبار برای آبرسانی سیار از دغدغه های اصلی ماست که این عامل باعث شده است که بسیاری از اعتبارات هزینه شده در این رابطه به صورت دیون باقی بماند.

آبرسانی سیار یک فرایند موقت است

بسکابادی با بیان اینکه بطور میانگین درحال حاضر به 412 روستای استان به وسیله تانکر آبرسانی می‌شود، افزود: در سال گذشته به 13 هزارو 809 خانوار در قالب 51 هزارو 646 نفربه وسیله تانکر آبرسانی شده است.

وی اظهارکرد: آب رسانی سیار یک فرایند موقت است که نباید به یک فرایند دائم تبدیل شود که درسال گذشته در زمینه خرید آب، حمل آب، تعمیر تانکر‌های آبرسانی و پرداخت حقوق سقایان در استان دو میلیارد تومان اعتبارهزینه شده‌است.

وی افزود:بصورت میانگین ماهانه 26 هزار متر مکعب آب به روستاهای استان با اعتبارر 180 میلیون تومان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون آب ارسالی به روستا‌های استان نیاز‌های روستائیان را برطرف نمی کند، گفت: به دلیل کمبود اعتبارات شرکت آب و فاضلاب نمی تواند نیاز‌های جامع روستائیان را در زمینه آب فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: درحال حاضر 54 درصد روستاهاي خراسان جنوبي زير 20 خانوار جمعيت دارند که اين نشان از پراكندگي روستاها و مشكلات پيش رو براي آبرساني دارد.

اضافه برداشت آب، زنگ خطری برای منابع زیرزمینی خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه در خراسان جنوبی 11 هزار و 740 منبع آبی وجود دارد، افزود: با توجه به برداشت‌های مازاد از این منابع، در حال حاضر ذخایر آب زیرزمینی استان با کسری مخزن 185 میلیون مترمکعبی مواجه است.

حسین امامی با اشاره به وقوع 15 سال خشکسالی در خراسان جنوبی گفت: در استان 9 هزار رشته قنات وجود داردکه کاهش بارندگی‌ها و افت سطح آب زیرزمینی، در مجموع کاهش شش درصدی میزان آبدهی آن‌ها و نهایتاً خشک شدن 144 رشته قنات را در پی ‌داشته است.

وی بیان اینکه برداشت بیش از حد آب از منابع زیرزمینی و کسری مخازن، باعث پیش روی جبهه آب شور و تهدید سفره های آب زیرزمینی استان شده است افزود: پیشروی آب شور به سمت دشت های استان، موجب شور شدن تدریجی آب شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهارکرد: درحال حاضر خراسان جنوبی بدترین شرایط آبی را به دلیل خشکسالی های اخیر دارد که هم اکنون 180 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع زیر زمینی داریم که این خود تهدیدی برای استان است.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از دشت های استان شاهد شور شدن تدریجی آب هستیم، عنوان کرد: هم‌اکنون حدود 95 درصد از آب های مصرفی استان از منابع زیرزمینی تامین می شودکه اضافه برداشت آب زنگ خطر قوی تری برای دشت های استان محسوب می شود.

480منطقه عشایری استان نیازمند آبرسانی سیار

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 40 هزار مترمکعب آب به مناطق عشايري استان حمل شده است، گفت: براي آبرساني سیار در این مدت سه ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

ابراهیم ابرهیمی عنوان کرد: در حال حاضر هفت هزار خانوار عشایری خراسان جنوبی نیازمند آبرسانی سیار هستند که بطوریکه سالانه به 480 منطقه عشایری خراسان جنوبی به وسیله تانکر آبرسانی می شود.

ابراهيمي درخصوص تانکرهاي آبرساني به مناطق عشایری تصريح کرد: آبرساني به اين مناطق با 15 دستگاه تانکر دولتي و چهار دستگاه تانکر بخش خصوصي انجام مي‌شود.

وي هزينه حمل آب هر تانکر را 13 هزار تومان عنوان کرد و افزود: در صورت تامين اعتبار ملي هزينه حمل آب براي عشاير رايگان است.

مديرکل امور عشايري خراسان جنوبي ادامه داد: سال گذشته شهرستانهاي درميان و زيرکوه به دليل تامين اعتبار آبرساني از اعتبارات استاني و کاهش تخصيص اين اعتبار با مشکلاتي مواجه شده و طي دو ماه مجبور به پرداخت هزينه‌هايي در خصوص آبرسانی سیار شده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 126 هزار متر مکعب آب برای عشایر استان با اعتبار 875 میلیون تومان ارسال شده است، افزود: سالانه برای هر خانوار عشایری استان 18 متر مکعب آب ارسال می‌شود.

کمبود اعتبارات مهمترین مشکل آبرسانی سیار

وی کمبود اعتبارات را مهمترین مشکل در زمینه آبرسانی سیاردانست و افزود: در حال حاضرقنوات خشکیده عشایر نیازمند احیاء است.

ابراهیمی با بیان اینکه دربرخی مناطق عشایری استان قنوات و چشمه‎‌‌‌ها بطور کامل خشک شده‌است، عنوان کرد: در این رابطه اداره کل امور عشایری برای دام عشایر نیز آب حمل می‌کند.

وی ادامه داد تا کنون برای آبرسانی به دام عشایر اعتبار خاصی مصوب نشده و در سال جاری بیشترین حجم آب ارسالی به شهرستان نهبندان ارسال شده که به دلیل جمعیت بالای عشایری در این منطقه بوده است.

آب و فاضلاب روستایی آب شرب مردم را تامین می‌کند

علی رضایی یکی از اهالی روستای گیت خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه مدت سه سال است که آبرسانی سیار به روستای ما در حال انجام است، افزود: با توجه به جمعیت بالای روستا این آب نیاز اهالی روستا را تامین نمی کند.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش حجم آب ارسالی به روستا با مدیر آب و فاضلاب روستایی مرکز شهرستان درمیان مکاتبه داشته ایم که تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نشده و گفته اند در صورت افزایش حجم آب ارسالی باید هزینه آب مازاد توسط روستائیان پرداخت شود.

وی افزود: کم آبی در روستای ما باعث شده است که در سال جاری هشت خانوار از روستای ما به مشهد مهاجرت کنند.

رضایی ادامه داد: هم اکنون آب دام ما نیز به وسیله تانکر ارسال می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فقط آب شرب مردم را تامین می کند و مسئولین فکر نمی کنند در روستایی که آب وجود ندارد مصرف آب کشاورزی باید از کجا تامین شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید برای تامین آب شرب دام و کشاورزی روستاها نیز چاره اندیشی کنند، بیان کرد: طی پنج سال گذشته بیشتر باغات بادام دیم روستا به صورت کامل خشک شده که در حال حاضر خشکسالی به مزارع و باغات روستا نیز سرایت کرده که طی دو سال گذشته ما شاهد کاهش چشمگیر محصولات در باغات روستا بوده ایم.

رضایی به وضعیت آب دهی قنات روستا اشاره کرد و گفت: در سال جاری قنات روستا به دلیل خشکسالی 50 درصد کاهش داشته و فقط مصرف دام روستا را تامین می کند.