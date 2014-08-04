جای خالی عکاسان خبری در برنامه های روز خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، به زعم بسياري از اهل هنر از هشت سال پيش رونق از خانه هنرمندان زنجاني بربست و اين روند آنچنان پيش رفت كه در چهار سال اخير ياس و نااميدي بر بسياري از آنان مستولي شد و حالا هشت ماه است كه استان زنجان جز يكي دو عكاس خبري، hهل فني براي ثبت وقايع ندارد.

عكاسان خبري زنجان يعني همان هايي كه همراه هميشگي خبرنگاران و گزارشگران بودند و با تصاويري كه ثبت مي كردند وقايع جاري را در قاب تصوير به نمايش مي گذاشتند تا قضاوت بر واقعيت پيشي نگيرد در شرايط اقتصادي نا مناسب نشريات و خبرگزاري هاي محلي مدت ها سخت گيري ،برخوردهاي غير حرفه اي و درآمد ناچيز را تحمل كردند اما ديگر تاب توان در اين فضا وجود نداشت بنابراين عطاي آن را به لقايش بخشيدند.

خبرگزاري ها يكي يكي عكس خبري را حذف كردند،نشريات و روابط عمومي ها عكس ها را بدون ذكر نام به يغما بردند و عكاسان گرچه بخت خود را در اكثر رسانه ها آزموده بودند ديگر علاقه خود را براي فعاليت از دست داده و ترجيح دادند با عزيمت به ساير استان ها به ويژه پايتخت در پي فعاليت هاي هنري تخصصي خودباشند، در پي حرفه اي براي تامين معيشت و يا رسيدن به علايقشان در فضايي مناسب تر برآمدند.

حالا وقايع اتفاقيه استان زنجان مانده و دو سه عكاس خبري كه مقطعي و در صورت اضطرار عكاسي مي كنند و دوربين هاي ديجيتال ، موبايل ها ، تبلت ها و افراد غير حرفه اي جايگزين عكاسان خبري شده اند.

عکاسی خبری در نشریات ضعیف شده است

مرتضي الياسي يكي از عكاسان خبري زنجان است كه تجربه همكاري 11 ساله با چند نشريه و خبرگزاري در استان را دارد ، وي در خصوص اهميت فتوژورناليسم به خبرنگار مهر مي گويد: ارزش يك عكس گاهي به مرتب بيش از هزاران مطلب و كتاب است، عكس خبري فني، حرفه اي ،بي طرفانه و بدون دخل و تصرف خبر را ملموس تر و مستند تر مي كند.

وي با بيان اينكه طي چهار سال اخير وضعيت عكاسي خبري در همه نشريات كشور تضعيف شده است مي افزايد: باروي كار امدن دولت اعتدال كه همواره شعار حمايت از فرهنگ و هنر سر داده اميد مي رود اوضاع رو به بهبود باشد.

اين عكاس خبري ابراز اميدواري مي كند با بهبود شرايط،رفع محدوديت ها و ارزش دادن به حرفه عكاسي وضعيت عكاسي خبري بهتر شود.

الياسي ضعف اقتصادي نشريات استان را دليل اصلي افول عكاسي خبري مي داند و مي افزايد: وقتي نشريه به سختي اداره مي شود مديران نشريه كه دوستدار فرهنگ و هنر هم هستند نمي توانند خبرنگار و عكاس حرفه اي جذب كنند در نتيجه كيفيت هر روز تنزل مي يابد.

وي خاطر نشان مي كند: وضع نامناسب اقتصاد نشريات محلي باعث شده از ده یا دوازده عكاس خبري فقط دو سه نفر در اين عرصه باقي بمانند.

الياسي مي گويد : دولت با حمايت از نشريات فضاي فعاليت عكاسان و خبرنگاران حرفه اي را فراهم كند.

هیچ نهادی از عکاسان خبری در زنجان حمایت نمی کند

فاطمه هاشم نژاد عکاس خبرگزاری مهر و ديگر عكاس خبري که تنها عكاس خبري خانم در زنجان است نيز با اشاره به دشواري هاي فعاليت در اين عرصه ابراز مي كند: استفاده عكس ها بدون اجازه و بدون درج نام عكاس، حقوق ناچيز و بي توجهي به اين حرفه موجب نا اميدي و بيكاري عكاسان خبري شده است.

وي ادامه مي دهد: متاسفانه هيچ نهادي حتي خانه مطبوعات از عكاسان خبري حمايت نمي كند.

هاشم نژاد با اشاره به فعاليت چهار ساله خود در عرصه عكاسي خبري استان زنجان مي گويد: نه تنها فعاليت در اين عرصه مزايايي ندارد بلكه بيمه و حقوق اوليه هم به سختي محقق مي شود ضمن اينكه اغلب، عكاسان خبري بايد همه تجهيزات كار را خودشان تامين كنند و نشريات و خبرگزاري ها حمايتي در اين زمينه ندارند.

اين عكاس خبري در خصوص مشكلات پيش روي حرفه اش خاطر نشان مي كند: من كه به عنوان تنها عكاس خبري خانم در زنجان فعاليت دارم در مناسبت هاي خاص و حتي عزاداري هاي محرم و نيز هنگام بازديد از مراكز تاريخي براي عكاسي همواره با مشكل مواجه مي شوم چرا كه مجوز فعاليت داده نمي شود در حاليكه اگر خانه مطبوعات يا انجمن مشخصي اين مجوزها را صادر كند مشكل رفع مي شود.

وضعیت درآمدی عکاسان خبری زنجان نامناسب است

عبدالرضا ولايي ديگر عكاس خبري زنجان كه فعاليت هاي او نيز اخيرا در عرصه خبر به دلايل مشكلات مشابه رو به كاهش است در خصوص وضعيت موجود مي گويد: وقتي هيچ نهادي از عكاسان خبري حمايت نمي كند وضع درآمدي آن ها به شدت نامناسب است و حتي از ابتدايي ترين حقوق مانند بيمه محرومهستند نمي توان انتظار فعاليت بيشتري داشت.

وي ادامه مي دهد: عكاسانگ خبري حقوق مشخصي ندارند و با توجه به برخوردهاي سليقه اي مشخص نيست ماهانه چند گزارش و عكس آن ها روي خروجي رسانه قرار مي گيرد گاهي همان آب باريكه اي هم كه دريافت مي كنند به آن ها پرداخته نمي شود.

ولايي مي افزايد: براي اغلب عكاسان خبري پيش آمده كه به رغم ماه ها فعاليت در يك رسانه حقوقي به آن ها پرداخته نشده است، عكس ها هم بي نام و نشان مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي عكاسان خبري را ديده بانان جامعه مي داند و ابراز مي كند: اگر عكس را از اخبار نشريات و خبرگزاري ها حذف كنيم، آنوقت اهميت عکس مشخص مي شود.

ولايي يادآور مي شود: استان زنجان عكاسان حرفه اي بسياري دارد كه به دليل مشكلات موجود انزوا يا مهاجرت را برگزيده اند.

وي مي افزايد: جز استان تهران فضاي كار براي عكاسان خبري در ساير استان ها مناسب نيست.

در شرايط موجود كه پيكر رسانه هاي استان كامل نيست و نيمه گمشده فتوژورناليسم در آن مغفول است اميد مي رود دوستداران فرهنگ و هنر و مديران ذي ربط در آستانه روز خبرنگار چاره اي براي رفع اين مشكل بينديشند.

گزارش: سولماز شهبازي